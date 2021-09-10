Посла США вызвали в МИД России

Внешнеполитическое ведомство пока не назвало официальную причину приезда туда представителя американской дипмиссии. Сам Салливан отвечать на вопросы журналистов не стал. Дипломат пробыл в министерстве около 20 минут. Сейчас он уже покинул ведомство.