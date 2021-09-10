Посла США вызвали в МИД России
Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало посла США в Москве Джона Салливана, сообщает ТАСС.
Внешнеполитическое ведомство пока не назвало официальную причину приезда туда представителя американской дипмиссии. Сам Салливан отвечать на вопросы журналистов не стал. Дипломат пробыл в министерстве около 20 минут. Сейчас он уже покинул ведомство.
Позже агентство со ссылкой на диписточник уточнило, что вызов Салливана в МИД обусловлен вмешательством США в выборы в России.
19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму восьмого созыва. Одновременно с ними состоятся также региональные и муниципальные выборы, в частности — глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов.