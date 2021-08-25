МИД прокомментировал частичную приостановку выдачи американских виз россиянам
Заявления американской стороны о том, что посольство США в России практически полностью прекратило выдачу виз из-за нехватки персонала, являются «лукавыми и вводящими в заблуждение», следует из комментария официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.
«Подобные объяснения, мягко говоря, лукавые и вводящие в заблуждение. Российские консульские учреждения в США, которые кадрово обескровлены из-за отказов госдепартамента США выдавать визы нашим новым сотрудникам на замену завершившим командировку и вернувшимся на Родину, продолжают, тем не менее, визовое оформление в полном объеме. Для этого приходится, помимо прочих консульских действий, включая помощь попавшим в беду нашим согражданам, дополнительно брать на себя обработку заявок на получение визы», — заявила она.
По словам Захаровой, в данном случае США «переводят стрелки» на российскую власть. В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, нанимать на работу местный персонал. Уже действующие трудовые контракты нужно было разорвать. На данный момент в список недружественных России стран входят США и Чехия.
Ранее пресс-секретарь американского госдепартамента Нед Прайс заявил, что после того, как Россия запретила посольству США в Москве удерживать, нанимать или заключать контракты с местными жителями или гражданами третьих стран за исключением охранников, американская дипмиссия была вынуждена уволить 182 сотрудника и десятки подрядчиков. Однако чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов отверг обвинения в том, что Москва настолько усложняет деятельность американских посольств, что те не могут выполнять некоторые функции.
Захарова уточнила, что прекращение выдачи виз приведет к остановке российско-американских контактов между людьми. Из-за действий Вашингтона возникают «нетерпимые ситуации», добавила она. В пример официальный представитель МИДа привела ситуацию, когда «российская олимпийская чемпионка Мария Ласицкене из-за невозможности получить визу оказалась вынуждена пропустить соревнования «Бриллиантовой лиги» в США.
Отношения диппредставительств России и США ухудшились после того, как в марте американский президент Джо Байден резко высказался в адрес Путина, кроме того, Вашингтон ввел новые санкции в отношении Москвы. После этого Антонов был вызван в Москву, а послу США в России Джону Салливану предложили вернуться в США для консультаций. Позднее Путин и Байден в ходе российско-американского саммита в Женеве договорились о возвращении послов на места их работы. Антонов вернулся в Вашингтон 20 июня, Салливан в Москву — 24 июня.