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МИД прокомментировал частичную приостановку выдачи американских виз россиянам

Ведомости

Заявления американской стороны о том, что посольство США в России практически полностью прекратило выдачу виз из-за нехватки персонала, являются «лукавыми и вводящими в заблуждение», следует из комментария официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. 

«Подобные объяснения, мягко говоря, лукавые и вводящие в заблуждение. Российские консульские учреждения в США, которые кадрово обескровлены из-за отказов госдепартамента США выдавать визы нашим новым сотрудникам на замену завершившим командировку и вернувшимся на Родину, продолжают, тем не менее, визовое оформление в полном объеме. Для этого приходится, помимо прочих консульских действий, включая помощь попавшим в беду нашим согражданам, дополнительно брать на себя обработку заявок на получение визы», — заявила она.

По словам Захаровой, в данном случае США «переводят стрелки» на российскую власть. В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, нанимать на работу местный персонал. Уже действующие трудовые контракты нужно было разорвать. На данный момент в список недружественных России стран входят США и Чехия. 

Ранее пресс-секретарь американского госдепартамента Нед Прайс заявил, что после того, как Россия запретила посольству США в Москве удерживать, нанимать или заключать контракты с местными жителями или гражданами третьих стран за исключением охранников, американская дипмиссия была вынуждена уволить 182 сотрудника и десятки подрядчиков. Однако чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов отверг обвинения в том, что Москва настолько усложняет деятельность американских посольств, что те не могут выполнять некоторые функции. 

Захарова уточнила, что прекращение выдачи виз приведет к остановке российско-американских контактов между людьми. Из-за действий Вашингтона возникают «нетерпимые ситуации», добавила она. В пример официальный представитель МИДа привела ситуацию, когда «российская олимпийская чемпионка Мария Ласицкене из-за невозможности получить визу оказалась вынуждена пропустить соревнования «Бриллиантовой лиги» в США.

Отношения диппредставительств России и США ухудшились после того, как в марте американский президент Джо Байден резко высказался в адрес Путина, кроме того, Вашингтон ввел новые санкции в отношении Москвы. После этого Антонов был вызван в Москву, а послу США в России Джону Салливану предложили вернуться в США для консультаций. Позднее Путин и Байден в ходе российско-американского саммита в Женеве договорились о возвращении послов на места их работы. Антонов вернулся в Вашингтон 20 июня, Салливан в Москву — 24 июня.

Ранее по теме: Госдеп объяснил требование к 24 дипломатам из России покинуть США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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