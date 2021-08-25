МИД прокомментировал частичную приостановку выдачи американских виз россиянам

Отношения диппредставительств России и США ухудшились после того, как в марте американский президент Джо Байден резко высказался в адрес Путина, кроме того, Вашингтон ввел новые санкции в отношении Москвы. После этого Антонов был вызван в Москву, а послу США в России Джону Салливану предложили вернуться в США для консультаций. Позднее Путин и Байден в ходе российско-американского саммита в Женеве договорились о возвращении послов на места их работы. Антонов вернулся в Вашингтон 20 июня, Салливан в Москву — 24 июня.