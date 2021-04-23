Путин запретил посольствам недружественных стран нанимать персонал в России
Посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории, а уже заключенные трудовые договоры предписано разорвать. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
«Ограничить (включая установление при необходимости полного запрета) заключение дипломатическими представительствами и консульскими [недружественных иностранных государств] трудовых договоров с физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации», — цитирует пресс-служба текст документа. Число нанимаемых иностранными посольствами лиц, а также размер персонала диппредставительств отныне будет устанавливаться российским правительством.
«Договоры, заключенные до дня вступления в силу настоящего указа с физическими лицами, количество которых превышает определенное правительством Российской Федерации, подлежат прекращению», — следует из документа. В то же время эти меры не касаются самих граждан недружественных государств, которые работают в их диппредставительствах.
Правительству России предписано составить перечень недружественных государств, определить число физлиц, которым разрешено находиться в России и с которыми можно заключать договоры, и обеспечить контроль соблюдения трудовых прав увольняемых из иностранных посольств и консульств россиян. Указ вступает в силу сегодня и действует до его отмены.
Ранее сегодня Латвия, Литва и Эстония объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией в ее конфликте с Россией. При этом в эстонском МИДе отметили, что высылаемый ими российский дипломат якобы нарушал Венскую конвенцию, не уточнив, каким образом. Аналогичным образом поступила и Словакия, которая ранее выслала трех российских дипломатов.
Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека.
После предъявления данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну. 22 апреля МИД Чехии объявил, что сократит число дипломатов, работающих в российском посольстве в Праге, до числа чешских дипломатов в Москве. По состоянию на 22 апреля в пражском посольстве было 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а в чешском в России — пять дипломатов и 19 технических служащих. МИД России обещал ответить на данное решение Праги. В итоге в посольствах обеих стран осталось по 32 сотрудника.