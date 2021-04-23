МИД анонсировал ответ на высылку российских дипломатов из стран Прибалтики
Дипломатам Латвии, Литвы и Эстонии в Москве следует приготовиться к высылке в ответ на объявление этими странами персонами нон грата сотрудников МИД России. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
«В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи», — написала Захарова в Facebook. Примерное число сотрудников МИД прибалтийских стран, которых коснутся контрмеры Москвы, она не назвала.
Ранее сегодня Латвия, Литва и Эстония объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией в ее конфликте с Россией. При этом в эстонском МИДе отметили, что высылаемый ими российский дипломат якобы нарушал Венскую конвенцию, не уточнив, каким образом.
Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека.
После предъявления данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну.
22 апреля МИД Чехии объявил, что сократит число дипломатов, работающих в российском посольстве в Праге, до числа чешских дипломатов в Москве. По состоянию на 22 апреля в пражском посольстве было 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а в чешском в России — пять дипломатов и 19 технических служащих. МИД России обещал ответить на данное решение Праги. В итоге в посольствах обеих стран осталось по 32 сотрудника.