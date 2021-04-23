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Латвия и Литва выслали российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

Ведомости

Латвия объявила персоной нон грата одного российского дипломата в знак солидарности с Чехией, дипломат должен покинуть территорию страны, говорится в сообщении на сайте латвийского МИД.

«Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение объявить одного дипломата посольства Российской Федерации нежелательным лицом в Латвийской Республике (персоной нон грата)», — говорится в сообщении. В ведомстве объяснили, что этот шаг сделан в знак солидарности с Чехией «в связи с нелегальными действиями российских разведывательных служб», а также на основе «оценки действий дипломата Российского посольства и констатированных допущенных им нарушений в Латвии».

Аналогичное решение принял МИД Литвы. Вильнюс объявил персонами нон грата двух российских дипломатов. «Литва приняла такое решение после событий в Чешской Республике в знак солидарности с нашим союзником, который подвергся беспрецедентно опасной атаке [2014 г.]», — говорится в сообщении литовского внешнеполитического ведомства. Там добавили, что высылка российских дипломатов также является реакцией на «неадекватный ответ России» в отношении действий Праги.

Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека.

После предъявления данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну.

22 апреля МИД Чехии объявил, что сократит число дипломатов, работающих в российском посольстве в Праге, до числа чешских дипломатов в Москве. По состоянию на 22 апреля в пражском посольстве было 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а в чешском в России — пять дипломатов и 19 технических служащих. МИД России обещал ответить на данное решение Праги.

После взаимных сокращений персонала в посольстве России в Праге и посольстве Чехии в Москве останется по 32 сотрудника

Ранее по теме: МИД Чехии назвал число остающихся в Праге дипломатов России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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