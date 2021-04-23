Латвия и Литва выслали российских дипломатов в знак солидарности с Чехией
Латвия объявила персоной нон грата одного российского дипломата в знак солидарности с Чехией, дипломат должен покинуть территорию страны, говорится в сообщении на сайте латвийского МИД.
«Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение объявить одного дипломата посольства Российской Федерации нежелательным лицом в Латвийской Республике (персоной нон грата)», — говорится в сообщении. В ведомстве объяснили, что этот шаг сделан в знак солидарности с Чехией «в связи с нелегальными действиями российских разведывательных служб», а также на основе «оценки действий дипломата Российского посольства и констатированных допущенных им нарушений в Латвии».
Аналогичное решение принял МИД Литвы. Вильнюс объявил персонами нон грата двух российских дипломатов. «Литва приняла такое решение после событий в Чешской Республике в знак солидарности с нашим союзником, который подвергся беспрецедентно опасной атаке [2014 г.]», — говорится в сообщении литовского внешнеполитического ведомства. Там добавили, что высылка российских дипломатов также является реакцией на «неадекватный ответ России» в отношении действий Праги.
Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека.
После предъявления данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну.
22 апреля МИД Чехии объявил, что сократит число дипломатов, работающих в российском посольстве в Праге, до числа чешских дипломатов в Москве. По состоянию на 22 апреля в пражском посольстве было 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а в чешском в России — пять дипломатов и 19 технических служащих. МИД России обещал ответить на данное решение Праги.
После взаимных сокращений персонала в посольстве России в Праге и посольстве Чехии в Москве останется по 32 сотрудника