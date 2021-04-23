Латвия и Литва выслали российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

«Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение объявить одного дипломата посольства Российской Федерации нежелательным лицом в Латвийской Республике (персоной нон грата)», — говорится в сообщении. В ведомстве объяснили, что этот шаг сделан в знак солидарности с Чехией «в связи с нелегальными действиями российских разведывательных служб», а также на основе «оценки действий дипломата Российского посольства и констатированных допущенных им нарушений в Латвии».