МИД Чехии назвал число остающихся в Праге дипломатов России

Он рассказал, что в четверг посол Чехии в Москве был вызван на разговор в МИД России. Директор соответствующего территориального департамента МИДа заявил, что Россия будет соблюдать строгий паритет дипломатических представительств, то есть в посольстве Чехии в Москве будет столько же сотрудников, сколько в российском посольстве в Праге.