МИД Чехии назвал число остающихся в Праге дипломатов России
В посольстве России в Праге и посольстве Чехии в Москве останется по 32 сотрудника, заявил глава МИД Чехии Якуб Кулханек в интервью изданию Blesk.
«Это должны быть семь дипломатов и 25 административно-технических работников», — отметил Кулханек.
Он рассказал, что в четверг посол Чехии в Москве был вызван на разговор в МИД России. Директор соответствующего территориального департамента МИДа заявил, что Россия будет соблюдать строгий паритет дипломатических представительств, то есть в посольстве Чехии в Москве будет столько же сотрудников, сколько в российском посольстве в Праге.
По словам министра, сокращение числа дипломатов не коснется генеральных консульств России в Брно и Карловых Варах.
Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека.
После предъявления данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну.
22 апреля МИД Чехии объявил, что сократит число дипломатов, работающих в российском посольстве в Праге, до числа чешских дипломатов в Москве. По состоянию на 22 апреля в пражском посольстве работают 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а в чешском в России — пять дипломатов и 19 технических служащих. МИД России обещал ответить на данное решение Праги.