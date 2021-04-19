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Дипломатическая напряженность между Россией и Западом растет

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Глеб Мишутин
Дипломатический кризис между Россией и Западом разгорается после новых антироссийских санкций США /Евгений Разумный / Ведомости

После того как США 15 апреля ввели новый пакет антироссийских санкций, включающий высылку обвиненных в причастности к спецслужбам 10 дипломатов, Россия заявила об ответных мерах. 16 апреля МИД России объявил, что в ответ будут высланы 10 американских дипломатов, а послу США Джону Салливану рекомендовано отправиться в Вашингтон для консультаций из-за «сложившейся крайне напряженной ситуации». Российские власти сократили число лиц, которые могут приезжать в страну в течение года в краткосрочные командировки по линии госдепартамента, до 10 человек. Также в заявлении МИДа утверждалось, что работа по запрету деятельности фондов и НКО, подконтрольных госдепартаменту, будет «доведена до конца», однако от экономических мер Россия воздержится.

Одновременно с США 15 апреля МИД Польши объявил трех сотрудников российского посольства в Варшаве персонами нон грата и заявил о солидарности с американскими действиями. В ответ МИД России заявил о высылке пяти польских дипломатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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