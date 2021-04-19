Дипломатическая напряженность между Россией и Западом растет

После того как США 15 апреля ввели новый пакет антироссийских санкций, включающий высылку обвиненных в причастности к спецслужбам 10 дипломатов, Россия заявила об ответных мерах. 16 апреля МИД России объявил, что в ответ будут высланы 10 американских дипломатов, а послу США Джону Салливану рекомендовано отправиться в Вашингтон для консультаций из-за «сложившейся крайне напряженной ситуации». Российские власти сократили число лиц, которые могут приезжать в страну в течение года в краткосрочные командировки по линии госдепартамента, до 10 человек. Также в заявлении МИДа утверждалось, что работа по запрету деятельности фондов и НКО, подконтрольных госдепартаменту, будет «доведена до конца», однако от экономических мер Россия воздержится.