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Госдеп объяснил требование к 24 дипломатам из России покинуть США

Ведомости

В требовании Вашингтона к 24 российским дипломатам покинуть США до 3 сентября после истечения срока действия виз нет ничего нового, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь американского госдепартамента Нед Прайс, передает Reuters.

Он уточнил, что в соответствии с действующими нормами россияне должны подать заявления о продлении виз через три года. Каждое такое заявление рассматривается отдельно. Отрицать, что российские дипломаты должны покинуть США, Прайс не стал. Однако он назвал «неточными» слова чрезвычайного и полномочного посла России в США Анатолия Антонова относительно данной ситуации.

Накануне Антонов рассказал, что посольство России в США получило список из 24 дипломатов, которые должны покинуть страну до 3 сентября из-за истечения срока виз. На данный момент сотрудники дипмиссий, по его словам, находятся в условиях беспрецедентных ограничений. Так, например, американские власти отменяют визы супругов и детей российских служащих без объяснения причин.

Также Антонов заявил, что своим требованием к 24 сотрудникам дипмиссий Вашингтон четко дал понять, что их документы продлевать не собираются. Он указал, что российское посольство «заблаговременно» и «в строго в установленные сроки» направляет необходимые документы в госдепартамент, однако реакции от него не поступает. Сейчас около 60 сотрудников дипмиссий ожидают решения по визовым вопросам, причем некоторые из них — с мая прошлого года.

«Это возмутительная практика. Люди не могут выехать на Родину даже по неотложным делам гуманитарного характера. Еще более 30 новых сотрудников лишены возможности заехать в страну из-за того, что им не выдают визы в американском посольстве в Москве», — заявил Антонов.

Ранее Прайс рассказал, что с этого месяца Россия запретила посольству США в Москве удерживать, нанимать или заключать контракты с сотрудниками из России или третьих стран за исключением охранников, что вынудило американскую дипмиссию уволить 182 сотрудника и десятки подрядчиков. Однако Антонов отверг обвинения в том, что Россия настолько усложняет деятельность посольств США, что те не смогут выполнять некоторые функции. 

Отношения диппредставительств России и США ухудшились после того, как в марте американский президент Джо Байден заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». После этого Антонов был вызван в Москву, а послу США в России Джону Салливану предложили вернуться в США для консультаций. Позднее Путин и Байден в ходе российско-американского саммита в Женеве договорились о возвращении послов на места их работы. Антонов вернулся в Вашингтон 20 июня, Салливан в Москву — 24 июня.

Ранее по теме: Посол России заявил о попытках США исказить информацию о работе дипмиссий

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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