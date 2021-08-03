Госдеп объяснил требование к 24 дипломатам из России покинуть США
В требовании Вашингтона к 24 российским дипломатам покинуть США до 3 сентября после истечения срока действия виз нет ничего нового, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь американского госдепартамента Нед Прайс, передает Reuters.
Он уточнил, что в соответствии с действующими нормами россияне должны подать заявления о продлении виз через три года. Каждое такое заявление рассматривается отдельно. Отрицать, что российские дипломаты должны покинуть США, Прайс не стал. Однако он назвал «неточными» слова чрезвычайного и полномочного посла России в США Анатолия Антонова относительно данной ситуации.
Накануне Антонов рассказал, что посольство России в США получило список из 24 дипломатов, которые должны покинуть страну до 3 сентября из-за истечения срока виз. На данный момент сотрудники дипмиссий, по его словам, находятся в условиях беспрецедентных ограничений. Так, например, американские власти отменяют визы супругов и детей российских служащих без объяснения причин.
Также Антонов заявил, что своим требованием к 24 сотрудникам дипмиссий Вашингтон четко дал понять, что их документы продлевать не собираются. Он указал, что российское посольство «заблаговременно» и «в строго в установленные сроки» направляет необходимые документы в госдепартамент, однако реакции от него не поступает. Сейчас около 60 сотрудников дипмиссий ожидают решения по визовым вопросам, причем некоторые из них — с мая прошлого года.
«Это возмутительная практика. Люди не могут выехать на Родину даже по неотложным делам гуманитарного характера. Еще более 30 новых сотрудников лишены возможности заехать в страну из-за того, что им не выдают визы в американском посольстве в Москве», — заявил Антонов.
Ранее Прайс рассказал, что с этого месяца Россия запретила посольству США в Москве удерживать, нанимать или заключать контракты с сотрудниками из России или третьих стран за исключением охранников, что вынудило американскую дипмиссию уволить 182 сотрудника и десятки подрядчиков. Однако Антонов отверг обвинения в том, что Россия настолько усложняет деятельность посольств США, что те не смогут выполнять некоторые функции.
Отношения диппредставительств России и США ухудшились после того, как в марте американский президент Джо Байден заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». После этого Антонов был вызван в Москву, а послу США в России Джону Салливану предложили вернуться в США для консультаций. Позднее Путин и Байден в ходе российско-американского саммита в Женеве договорились о возвращении послов на места их работы. Антонов вернулся в Вашингтон 20 июня, Салливан в Москву — 24 июня.