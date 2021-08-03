Посол России заявил о попытках США исказить информацию о работе дипмиссий
Пресс-секретарь государственного департамента США Нед Прайс ввел журналистов в заблуждение, когда, отвечая на вопрос о трудностях работы американской и российской дипмиссий в обеих странах, сформировал впечатление, будто проблемы появились «вчера» и в них виновата Москва. Об этом говорится в заявлении чрезвычайного и полномочного посла России в США Анатолия Антонова, опубликованном в Facebook.
«Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьезному разговору с журналистами и ввел их в заблуждение в отношении истинного положения дел. Мы очень долго проявляли сдержанность, несмотря на многолетнее, последовательное и сознательное ухудшение жизни и условий работы российских дипломатов в США. Это и захват нашей собственности, и высылки сотрудников, когда людям давали всего 72 часа, чтобы покинуть территорию страны», — заявил посол.
Антонов отметил, что Вашингтону неоднократно предлагалось взаимно «обнулить» действующие ограничения на деятельность загранучреждений, однако подобные призывы «услышаны не были». Посол опроверг утверждения США, будто Россия настолько усложняет деятельность американских дипмиссий, что те не смогут выполнять некоторые функции. Антонов добавил, что попытки американской стороны обвинить во всем Москву, «а самим предстать в «белых фраках», вызывают недоумение».
Ранее Прайс заявил изданию National Interest, что из-за введенного Москвой запрета для посольств США нанимать россиян и граждан третьих стран условия работы американских дипломатов значительно усложнятся. Антонов же сказал, «никто не запрещает» Вашингтону «полностью выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников».
«Реализация нашей контрмеры в отношении американских представительств как раз и направлена на восстановление баланса дипприсутствия — российского в США и американского в России», — пояснил российский посол.
Накануне Антонов рассказал, что посольство России в США получило список из 24 дипломатов, которые должны покинуть страну до 3 сентября из-за истечения срока виз. На данный момент сотрудники дипмиссий, по его словам, находятся в условиях беспрецедентных ограничений. Так, например, американские власти отменяют визы супругов и детей российских служащих без объяснения причин.