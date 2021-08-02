США потребовали от 24 российских дипломатов покинуть страну до 3 сентября

Москва приняла ответные меры, а также предложила Салливану вернуться в США для консультаций. В свою очередь, Антонова вызвали в Москву после того, как 7 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC резко высказался в адрес российского президента Владимира Путина. Позднее Путин и Байден в ходе российско-американского саммита в Женеве договорились о возвращении послов на места их работы. Антонов вернулся в Вашингтон 20 июня, Салливан вернулся в Москву 24 июня.