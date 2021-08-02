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США потребовали от 24 российских дипломатов покинуть страну до 3 сентября

Ведомости

Посольство России в США получило список из 24 дипломатов, которые должны покинуть страну до 3 сентября из-за истечения срока виз. Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов в интервью National Interest. Текст опубликован на странице российского дипведомства в Facebook.

«Кроме того, мы получили список из двадцати четырех дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 г. Почти все они уйдут без замены, потому что Вашингтон резко ужесточил процедуру выдачи виз», — сказал посол изданию.

По его словам, российские дипломаты работают в США в условиях беспрецедентных ограничений. «Дошло до того, что американские власти отменяют действительные визы супругов и детей наших сотрудников без объяснения причин», — отметил посол, рассказав о массовых задержках с продлением просроченных виз, которые «также направлены на выдавливание российских дипломатических работников из страны». 

Ранее посол США в России Джон Салливан сообщил, что дипмиссия США в России перестанет предоставлять консульские услуги с 1 августа из-за сокращения числа сотрудников.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также были введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.

Москва приняла ответные меры, а также предложила Салливану вернуться в США для консультаций. В свою очередь, Антонова вызвали в Москву после того, как 7 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC резко высказался в адрес российского президента Владимира Путина. Позднее Путин и Байден в ходе российско-американского саммита в Женеве договорились о возвращении послов на места их работы. Антонов вернулся в Вашингтон 20 июня, Салливан вернулся в Москву 24 июня.

Ранее по теме: Посол заявил о прекращении выдачи в России виз для поездок в США
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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