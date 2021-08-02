США потребовали от 24 российских дипломатов покинуть страну до 3 сентября
«Кроме того, мы получили список из двадцати четырех дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 г. Почти все они уйдут без замены, потому что Вашингтон резко ужесточил процедуру выдачи виз», — сказал посол изданию.
По его словам, российские дипломаты работают в США в условиях беспрецедентных ограничений. «Дошло до того, что американские власти отменяют действительные визы супругов и детей наших сотрудников без объяснения причин», — отметил посол, рассказав о массовых задержках с продлением просроченных виз, которые «также направлены на выдавливание российских дипломатических работников из страны».
Ранее посол США в России Джон Салливан сообщил, что дипмиссия США в России перестанет предоставлять консульские услуги с 1 августа из-за сокращения числа сотрудников.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также были введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.
Москва приняла ответные меры, а также предложила Салливану вернуться в США для консультаций. В свою очередь, Антонова вызвали в Москву после того, как 7 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC резко высказался в адрес российского президента Владимира Путина. Позднее Путин и Байден в ходе российско-американского саммита в Женеве договорились о возвращении послов на места их работы. Антонов вернулся в Вашингтон 20 июня, Салливан вернулся в Москву 24 июня.