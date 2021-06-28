Посол заявил о прекращении выдачи в России виз для поездок в США
Дипмиссия США в России перестанет предоставлять консульские услуги с 1 августа из-за сокращения числа сотрудников, сообщил телеканалу «Дождь» посол США в России Джон Салливан.
«После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне», — рассказал Салливан. По его словам, это влечет серьезные личные последствия для семей и коммерческие последствия для российских и американских компаний.
По словам Салливана, из-за сокращения числа сотрудников консульства «не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз».
В апреле посол США Салливан покинул Москву после введения очередных американских санкций в отношении России, которые включали ограничения на госдолг и высылку дипломатов. Москва приняла ответные меры, а также предложила Салливану вернуться в США для консультаций.
В свою очередь, российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в Москву после того, как 7 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC резко высказался в адрес российского президента Владимира Путина.
О возвращении послов на места их работы лидеры двух стран Владимир Путин и Джо Байден договорились 16 июня в ходе российско-американского саммита в Женеве. Российский дипломат Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон 20 июня, Салливан вернулся в Москву 24 июня.