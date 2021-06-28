Посол заявил о прекращении выдачи в России виз для поездок в США

«После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне», — рассказал Салливан. По его словам, это влечет серьезные личные последствия для семей и коммерческие последствия для российских и американских компаний.