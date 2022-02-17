Spotify приобрел два стартапа на рынке подкастов

Второй сервис — платформа Chartable — интегрирует аналитику аудитории и рекламные инструменты SmartLinks и SmartPromos, чтобы подкастеры могли эффективнее изучать своих слушателей и развивать бизнес. Команда Chartable в составе 11 человек также присоединится к Spotify в полном составе. Некоторые эксперты выразили опасения насчет того, что ранее независимые фирмы теперь будут работать в Spotify, однако в компании отметили, что команда Podsights в обозримом будущем будет работать независимо от других сервисов, чтобы не терять доверие своих клиентов и поддерживать свой авторитет.