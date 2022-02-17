Spotify приобрел два стартапа на рынке подкастов
Музыкальный стриминговый сервис Spotify приобрел два стартапа на рынке подкастов — сервис измерения эффективности рекламы Podsights и аналитическую платформу Chartable, передает издание TechCrunch. Сумма сделок не раскрывается.
Как пишет издание, измерение и аналитика остаются крупнейшими нерешенными проблемами рекламодателей Spotify. В компании надеются решить эту проблему с помощью приобретения сервиса Podsights, технологии которого будут использоваться для наиболее точной оценки эффективности рекламы. В будущем Spotify планирует расширить инструменты измерения до других форматов, включая аудиорекламу в музыке, видеорекламу и медийную рекламу. На сегодняшний день штат сотрудников Podsights состоит из 40 человек, все они присоединятся к компании без изменений в составе.
Второй сервис — платформа Chartable — интегрирует аналитику аудитории и рекламные инструменты SmartLinks и SmartPromos, чтобы подкастеры могли эффективнее изучать своих слушателей и развивать бизнес. Команда Chartable в составе 11 человек также присоединится к Spotify в полном составе. Некоторые эксперты выразили опасения насчет того, что ранее независимые фирмы теперь будут работать в Spotify, однако в компании отметили, что команда Podsights в обозримом будущем будет работать независимо от других сервисов, чтобы не терять доверие своих клиентов и поддерживать свой авторитет.
В конце января генеральный директор и сооснователь Spotify Дэниэл Эк объявил о появлении специальных пометок к выпускам подкастов, в которых обсуждается COVID-19. Эти дисклеймеры будут предлагать пользователям перейти на специальный портал, где представлена достоверная и актуальная информация о коронавирусе, полученная от ученых, врачей и органов здравоохранения.
Spotify также опубликовал новые правила, согласно которым на платформе запрещен контент, распространяющий «опасную ложную или вводящую в заблуждение медицинскую информацию», которая может причинить вред или создать прямую угрозу общественному здоровью.