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Spotify приобрел два стартапа на рынке подкастов

Ведомости

Музыкальный стриминговый сервис Spotify приобрел два стартапа на рынке подкастов — сервис измерения эффективности рекламы Podsights и аналитическую платформу Chartable, передает издание TechCrunch. Сумма сделок не раскрывается. 

Как пишет издание, измерение и аналитика остаются крупнейшими нерешенными проблемами рекламодателей Spotify. В компании надеются решить эту проблему с помощью приобретения сервиса Podsights, технологии которого будут использоваться для наиболее точной оценки эффективности рекламы. В будущем Spotify планирует расширить инструменты измерения до других форматов, включая аудиорекламу в музыке, видеорекламу и медийную рекламу. На сегодняшний день штат сотрудников Podsights состоит из 40 человек, все они присоединятся к компании без изменений в составе. 

Второй сервис — платформа Chartable — интегрирует аналитику аудитории и рекламные инструменты SmartLinks и SmartPromos, чтобы подкастеры могли эффективнее изучать своих слушателей и развивать бизнес. Команда Chartable в составе 11 человек также присоединится к Spotify в полном составе. Некоторые эксперты выразили опасения насчет того, что ранее независимые фирмы теперь будут работать в Spotify, однако в компании отметили, что команда Podsights в обозримом будущем будет работать независимо от других сервисов, чтобы не терять доверие своих клиентов и поддерживать свой авторитет.

В конце января генеральный директор и сооснователь Spotify Дэниэл Эк объявил о появлении специальных пометок к выпускам подкастов, в которых обсуждается COVID-19. Эти дисклеймеры будут предлагать пользователям перейти на специальный портал, где представлена достоверная и актуальная информация о коронавирусе, полученная от ученых, врачей и органов здравоохранения.

Spotify также опубликовал новые правила, согласно которым на платформе запрещен контент, распространяющий «опасную ложную или вводящую в заблуждение медицинскую информацию», которая может причинить вред или создать прямую угрозу общественному здоровью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных