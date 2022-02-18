Spotify заплатил $200 млн за эксклюзивные права на подкаст Джо Рогана
Музыкальный стриминговый сервис Spotify заплатил $200 млн за эксклюзивные права на подкаст Джо Рогана The Joe Rogan Experience, сообщает Forbes. Это вдвое больше цены сделки в $100 млн, о которой сообщалось в 2020 г.
По условиям сделки, Spotify получает эксклюзивные права на подкаст до 2023 г., при этом у Рогана есть возможность заработать даже больше, чем первоначальные $200 млн, согласно двум неназванным источникам The New York Times. По информации издания, генеральный директор Spotify Дэниел Эк сообщил сотрудникам на собрании компании, что подкаст Рогана, который остается на вершине чартов подкастов в США, необходим для того, чтобы сервис мог конкурировать с технологическими лидерами Google и Apple.
В январе рок-музыканты Нил Янг, Джони Митчелл и Нильс Лофгрен объявили бойкот Spotify из-за The Joe Rogan Experience. Артисты потребовали удалить свою музыку из каталога платформы, заявив, что в подкасте распространяются «теории заговора» о вакцинации против COVID-19. Аудитория проекта составляет около 11 млн слушателей.
Роган, в свою очередь, опубликовал видеообращение, в котором извинился перед артистами и отметил, что он мог бы проводить более глубокий анализ «противоречивых» тем перед тем, как записывать эпизоды. При этом блогер считает оправданным свое решение приглашать гостей с альтернативными взглядами на проблемы общественного здоровья и не согласен тем, что эпизоды с ними являются «дезинформацией».
После этого скандала Spotify объявил о появлении специальных пометок к выпускам подкастов, в которых обсуждается COVID-19. Эти дисклеймеры будут предлагать пользователям перейти на специальный портал, где представлена достоверная и актуальная информация о коронавирусе, полученная от ученых, врачей и органов здравоохранения. Также музыкальный сервис опубликовал новые правила, согласно которым на платформе запрещен контент, распространяющий «опасную ложную или вводящую в заблуждение медицинскую информацию», которая может причинить вред или создать прямую угрозу общественному здоровью.