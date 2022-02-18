Spotify заплатил $200 млн за эксклюзивные права на подкаст Джо Рогана

Роган, в свою очередь, опубликовал видеообращение, в котором извинился перед артистами и отметил, что он мог бы проводить более глубокий анализ «противоречивых» тем перед тем, как записывать эпизоды. При этом блогер считает оправданным свое решение приглашать гостей с альтернативными взглядами на проблемы общественного здоровья и не согласен тем, что эпизоды с ними являются «дезинформацией».