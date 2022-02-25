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Bloomberg узнал о предложениях спортивных инвесторов по покупке «Челси» у Абрамовича

Ведомости

Спортивные инвестиционные компании, в том числе из США, начали готовить предложения владельцу британского футбольного клуба «Челси» Роману Абрамовичу о покупке клуба на фоне риска введения санкций против бизнесмена. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, инвесторы пока ждут ясности относительно того, попадет ли российский бизнесмен в санкционный список Великобритании. При этом одна инвестиционная компания уже направила свои предложения о покупке клуба. Представитель «Челси» отказался от комментариев Bloomberg, аналогично поступил представитель Абрамовича на запрос Forbes.

Абрамович купил «Челси» в 2003 г. за 140 млн фунтов стерлингов. До него лондонский клуб долгое время не побеждал ни в национальном чемпионате, ни в еврокубках. С приходом Абрамовича «Челси» стал одним из грандов мирового футбола: он несколько раз становился чемпионом Лиги Европы и Лиги чемпионов, а в этом месяце выиграл клубный чемпионат мира. Клуб занимает третье место в таблице премьер-лиги Великобритании.

По данным KPMG, «Челси» оценивается примерно в 1,9 млрд евро ($2,1 млрд). Сделка, если она состоится, станет одной из крупнейших в европейском футболе.

Неясность для инвесторов добавляет высказывание главы МИД Британии Лиз Трасс, которая отказалась исключить возможность включения Абрамовича в санкционный список, уточняет агентство. О санкциях Великобритании против российских бизнесменов было объявлено на этой неделе — в их число попали братья Борис и Игорь Ротенберги, а также Геннадий Тимченко. Абрамовича в этом списке не было.

О том, что Абрамович готовится продать футбольный клуб под угрозой санкций, Bloomberg сообщал еще в 2018 г. Тогда бизнесмен избежал попадания в санкционный список и сделка не состоялась. Как уточняло агентство, тогда Абрамович отклонил одно предложение о покупке клуба за $2,3 млрд, так как хотел получить от продажи команды не менее 3 млрд фунтов стерлингов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных