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Бизнес

Завод Hyundai в Петербурге приостановит работу из-за нехватки деталей

Ведомости

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге с 1 по 5 марта приостановит работу из-за нехватки комплектующих, производство планируется возобновить 9 марта, сообщила компания. Завод выпускает несколько моделей автомобилей, в том числе Hyundai Solaris, Hyundai Sonata, Hyundai Tucson и Hyundai Santa Fe.

«В период с 1-5 марта завод "ХММР" временно приостановит производство в связи с нехваткой комплектующих из-за продолжающихся глобальных логистических перебоев в поставках автокомпонентов. "ХММР" планирует возобновить производство 9 марта», — сообщили в компании (цитата по ТАСС).

Ранее «Ведомости» сообщили, что мировые автоконцерны начинают отказываться от поставок автомобилей в Россию. В частности, такое письмо автодилерам направил немецкий Audi. Подобное письмо также пришло от американского концерна General Motors (GM, продает автомобили Chevrolet в России), рассказали «Ведомостям» источники в лизинговых компаниях. Сообщения схожего содержания ожидаются также от Volkswagen (VW), его подразделения «Volkswagen коммерческие автомобили», чешской Skoda (принадлежит Volkswagen), британской Land Rover и немецкой Porsche.

25 февраля завод Renault в Москве сообщил, что приостановит работу с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев с поставками комплектующих. Несмотря на то что Renault является «лидером локализации» среди иностранных автопроизводителей, в производстве «есть некоторые комплектующие, которые поставляются из других стран», отметил представитель. На московском заводе Renault выпускаются кроссоверы Renault Arkana, Kaptur и Duster, а также Nissan Terrano.

Отказ от поставок произошел после начала спецоперации России в Донбассе 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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