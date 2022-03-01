Пономаренко решил уйти с поста председателя совета директоров «Шереметьево»

«28 февраля текущего года меня включили в санкционные списки ЕС. В обосновании решения Совета ЕС указан объект недвижимости в Геленджике, в отношении которого я неоднократно давал комментарии российским и зарубежным СМИ о том, что вышел из данного проекта в 2016 г., не участвовал в его финансировании и с тех пор не имею к нему отношения», — подчеркнул Пономаренко в своем заявлении.