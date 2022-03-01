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Пономаренко решил уйти с поста председателя совета директоров «Шереметьево»

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Председатель совета директоров «Международный аэропорт "Шереметьево"» Александр Пономаренко решил сложить свои полномочия из-за санкций, введенных в отношении него Евросоюзом. Он занимал этот пост с 2016 г.

«28 февраля текущего года меня включили в санкционные списки ЕС. В обосновании решения Совета ЕС указан объект недвижимости в Геленджике, в отношении которого я неоднократно давал комментарии российским и зарубежным СМИ о том, что вышел из данного проекта в 2016 г., не участвовал в его финансировании и с тех пор не имею к нему отношения», — подчеркнул Пономаренко в своем заявлении.

Он также подчеркнул, что никогда не встречался и не был знаком с главой республики Крым Сергеем Аксеновым. «Я надеюсь на скорейшее разрешение возникшего международного кризиса, нормализацию политических и экономических отношений между государствами», — сообщил бизнесмен.

Пономаренко оказался в санкционном списке бизнесменов, который был представлен Евросоюзом 28 февраля. В журнале Евросоюза было сказано, что «Господин Пономаренко имеет тесные связи с другими олигархами, связанными с президентом России Владимиром Путиным, а также Сергеем Аксеновым, лидером так называемой Республики Крым», — говорилось в журнале.

Санкции были введены после объявления 24 февраля о начале специальной военной операции России на Донбассе. Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». На Украине введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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