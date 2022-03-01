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Бизнес

Импортер алкоголя Luding возобновил поставки в Россию

Ведомости

Крупный импортер и дистрибутор алкоголя Luding Group возобновил поставки алкоголя с 1 марта клиентам из России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.

Цены на алкогольные напитки будут скорректированы с учетом изменения курса валют, при этом, как утверждают в компании, рост логистических затрат не будет отражен на цене конечного продукта.

Ранее РБК сообщил, что крупнейшие в России импортеры алкоголя — компании Simple и Luding — полностью останавливают отгрузки вина в связи с резким ростом курса евро по отношению к рублю. О приостановке отгрузки со стороны Simple сообщил у себя в Telegram-канале ресторатор Станислав Лисиченко.

«С сегодняшнего дня и на неопределенный срок компания Simple приостанавливает отгрузки всей продукции (и для организаций, и для физлиц) в связи с резким скачком евро. Буду держать в курсе ситуации», — написал 28 февраля ресторатор.

Западные страны ввели санкции против России из-за решения президента Владимира Путина начать военную операцию в Донбассе. Это привело к падению фондового рынка, в частности, индексы Мосбиржи и РТС падали на 45,5 и 49,3% соответственно к закрытию предыдущих торгов. На минимуме они достигали 1681,55 пункта и 610,33 пункта соответственно. Курс доллара тогда рос до исторически максимальных 89,6 руб., евро — рекордных с декабря 2014 г. 99,99 руб.

28 февраля ЦБ принял решение о том, что торги ценными бумагами и деривативами на Московской бирже сегодня не откроются, данное решение регулятор продлил и на 1 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных