Импортер алкоголя Luding возобновил поставки в Россию
Крупный импортер и дистрибутор алкоголя Luding Group возобновил поставки алкоголя с 1 марта клиентам из России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.
Цены на алкогольные напитки будут скорректированы с учетом изменения курса валют, при этом, как утверждают в компании, рост логистических затрат не будет отражен на цене конечного продукта.
Ранее РБК сообщил, что крупнейшие в России импортеры алкоголя — компании Simple и Luding — полностью останавливают отгрузки вина в связи с резким ростом курса евро по отношению к рублю. О приостановке отгрузки со стороны Simple сообщил у себя в Telegram-канале ресторатор Станислав Лисиченко.
«С сегодняшнего дня и на неопределенный срок компания Simple приостанавливает отгрузки всей продукции (и для организаций, и для физлиц) в связи с резким скачком евро. Буду держать в курсе ситуации», — написал 28 февраля ресторатор.
Западные страны ввели санкции против России из-за решения президента Владимира Путина начать военную операцию в Донбассе. Это привело к падению фондового рынка, в частности, индексы Мосбиржи и РТС падали на 45,5 и 49,3% соответственно к закрытию предыдущих торгов. На минимуме они достигали 1681,55 пункта и 610,33 пункта соответственно. Курс доллара тогда рос до исторически максимальных 89,6 руб., евро — рекордных с декабря 2014 г. 99,99 руб.
28 февраля ЦБ принял решение о том, что торги ценными бумагами и деривативами на Московской бирже сегодня не откроются, данное решение регулятор продлил и на 1 марта.