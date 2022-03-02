Boeing приостанавливает техобслуживание российских авиакомпаний
Американский авиаконцерн Boeing временно приостанавливает техническое обслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании. Деятельность подразделений Boeing в Москве также приостановлена, говорится в сообщении.
Накануне стало известно, что Boeing на время остановил подготовку пилотов в своем учебном центре в Сколково и закрыл офис в Киеве.
На прошлой неделе США объявили о новых ограничениях по экспорту высокотехнологичной продукции в Россию в ответ на военную операцию на Украине. Американские поставщики при контактах с Россией должны получать у Бюро промышленности и безопасности лицензии на все подконтрольные регулятору продукты, включая авионику и компоненты для аэрокосмической отрасли. Речь идет как об американском, так и об иностранном производстве с применением американских технологий.
Евросоюз ввел запрет на продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Им также нельзя оказывать услуги по страхованию и техобслуживанию гражданских воздушных судов, а европейские лизинговые компании должны в течение месяца вернуть из России все сданные в аренду самолеты. Кроме того, США, ЕС, Великобритания и Канада закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.
По словам источников РБК, на фоне санкций ведущие мировые производители моторов и запчастей для самолетов прекратили сотрудничество с авиакомпаниями из России. К ним относятся производители авиадвигателей CFM International, Pratt & Whitney и Rolls-Royce, производитель авионики Collins, поставщик авиационного оборудования и интерьеров Safran, а также провайдер услуг техобслуживания StandartAero.
По данным консалтингового агентства IBA, на Россию в 2021 г. приходилось около 6% мирового рынка авиаперевозок. Порядка 515 российских самолетов с рыночной стоимостью $10 млн арендуются у зарубежных компаний, подсчитали аналитики фирмы Cirium.