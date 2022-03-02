Boeing приостанавливает техобслуживание российских авиакомпаний

На прошлой неделе США объявили о новых ограничениях по экспорту высокотехнологичной продукции в Россию в ответ на военную операцию на Украине. Американские поставщики при контактах с Россией должны получать у Бюро промышленности и безопасности лицензии на все подконтрольные регулятору продукты, включая авионику и компоненты для аэрокосмической отрасли. Речь идет как об американском, так и об иностранном производстве с применением американских технологий.