Сибирь просит налоговых каникул для бизнеса и полномочий в предоставлении льгот
Регионам Сибири не хватает полномочий для самостоятельного предоставления льгот и налоговых преференций инвестиционным проектам, рассказала на XVIII Красноярском экономическом форуме министр экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарнец.
По ее словам, основные механизмы – преференциальные режимы и механизмы предоставления налоговых послаблений – концентрируются на федеральном уровне. «Правила игры определяются федерацией. Нам, регионам, предоставляется все меньше возможностей для того, чтобы самостоятельно определять политику на территории. ТОРы, «Арктическая зона» и различные механизмы типа «СПИК 2.0» и СЗПК – все сконцентрировано на верхнем уровне», – рассказала Гарнец.
Вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Грачев рассказал на форуме, что Минпромторг «фактически в еженедельном режиме» собирает пожелания компаний, и выразил надежду, что от края «поступят предложения». По словам Грачева, сейчас компаниям нужно продление режима Региональных инвестиционных проектов (РИП) для других проектов.
«Есть и другие налоговые льготы, которые мы бы ожидали от государства. Что нужно государству? Чтобы развивались и социальные проекты. Нам интересно, чтобы мы были заинтересованы в строительстве спортивных сооружений. Берем спортивный комплекс «Айка», он нам обошелся в 3,5 млрд руб., его содержание стоит 160 млн руб., еще 60 млн руб. мы платим в виде налогов. Как один из примеров, не выгодно ли государству сделать налоговые каникулы хотя бы на пять лет после строительства проекта и его открытия?» – говорит Грачев.
Также вице-президент отметил, что в изменениях нуждается и налоговая льгота для резидентов ТОР – сейчас она начинает действовать сразу после вступления в ТОР сроком на 10 лет. «Мы за первые пять лет только проект строим и открываем его через пять лет. А смысл? Пять лет – это фейковая льгота. Не лучше ли государству вводить льготу резиденту ТОРа с момента завершения строительства объектов?» – считает Грачев.