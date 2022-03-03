Сибирь просит налоговых каникул для бизнеса и полномочий в предоставлении льгот

«Есть и другие налоговые льготы, которые мы бы ожидали от государства. Что нужно государству? Чтобы развивались и социальные проекты. Нам интересно, чтобы мы были заинтересованы в строительстве спортивных сооружений. Берем спортивный комплекс «Айка», он нам обошелся в 3,5 млрд руб., его содержание стоит 160 млн руб., еще 60 млн руб. мы платим в виде налогов. Как один из примеров, не выгодно ли государству сделать налоговые каникулы хотя бы на пять лет после строительства проекта и его открытия?» – говорит Грачев.