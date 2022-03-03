В 2022 году «Русал» вложит в социальную сферу Хакасии более 118 млн рублей
Компания «Русал» направит в 2022 г. 118,1 млн руб. на развитие образования и благоустройство общественных территорий в Хакасии, говорится в сообщении правительства республики.
Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве было подписано на площадке Красноярского экономического форума (КЭФ) главой Хакасии Валентином Коноваловым и генеральным директором «Русала» Евгением Никитиным.
Средства будут направлены на модернизацию школ, учебных центров, развитие объектов физкультуры и спорта, создание новых общественных пространств, рассказал Никитин. «Для компании очень важна социальная сфера, чтобы люди оставались в республике, не уезжали», – цитирует ТАСС руководителя. По словам Никитина, для удержания и привлечения молодых специалистов в Сибирь в макрорегионе необходимо производить конечный продукт.
«Это совершенно другое качество молодых специалистов. Куда у нас едут люди мобильные, готовые приложить свои знания и умения, которым нужно развитие и движение, – они уезжают кто поближе к Москве, кто за границу», – говорит Никитин. По его мнению, перерабатывающие производства дадут толчок и для развития научной части.
В правительстве Хакасии уточнили, что за последние три года только в рамках соглашений с «Русалом» в социальную сферу субъекта было вложено 250 млн руб.
На КЭФ об инвестициях в развитие территорий присутствия рассказал вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Грачев. В инфраструктуру Норильска до 2035 г. будет вложено 120 млрд руб., из них 81,3 млрд руб. – средства компании. По словам Грачева, в рамках программы реновации Норильска у города есть потребность в 10 000 человек, которые будут задействованы в его реализации. 2,1 млрд руб. в течение пяти лет будут инвестированы в программу защиты среды обитания и поддержки традиционных видов деятельности коренных малочисленных народов Севера.