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В 2022 году «Русал» вложит в социальную сферу Хакасии более 118 млн рублей

Ведомости

Компания «Русал» направит в 2022 г. 118,1 млн руб. на развитие образования и благоустройство общественных территорий в Хакасии, говорится в сообщении правительства республики.

Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве было подписано на площадке Красноярского экономического форума (КЭФ) главой Хакасии Валентином Коноваловым и генеральным директором «Русала» Евгением Никитиным.

Средства будут направлены на модернизацию школ, учебных центров, развитие объектов физкультуры и спорта, создание новых общественных пространств, рассказал Никитин. «Для компании очень важна социальная сфера, чтобы люди оставались в республике, не уезжали», – цитирует ТАСС руководителя. По словам Никитина, для удержания и привлечения молодых специалистов в Сибирь в макрорегионе необходимо производить конечный продукт.

«Это совершенно другое качество молодых специалистов. Куда у нас едут люди мобильные, готовые приложить свои знания и умения, которым нужно развитие и движение, – они уезжают кто поближе к Москве, кто за границу», – говорит Никитин. По его мнению, перерабатывающие производства дадут толчок и для развития научной части.

В правительстве Хакасии уточнили, что за последние три года только в рамках соглашений с «Русалом» в социальную сферу субъекта было вложено 250 млн руб.

На КЭФ об инвестициях в развитие территорий присутствия рассказал вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Грачев. В инфраструктуру Норильска до 2035 г. будет вложено 120 млрд руб., из них 81,3 млрд руб. – средства компании. По словам Грачева, в рамках программы реновации Норильска у города есть потребность в 10 000 человек, которые будут задействованы в его реализации. 2,1 млрд руб. в течение пяти лет будут инвестированы в программу защиты среды обитания и поддержки традиционных видов деятельности коренных малочисленных народов Севера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных