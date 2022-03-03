В 2022 году «Русал» вложит в социальную сферу Хакасии более 118 млн рублей

На КЭФ об инвестициях в развитие территорий присутствия рассказал вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Грачев. В инфраструктуру Норильска до 2035 г. будет вложено 120 млрд руб., из них 81,3 млрд руб. – средства компании. По словам Грачева, в рамках программы реновации Норильска у города есть потребность в 10 000 человек, которые будут задействованы в его реализации. 2,1 млрд руб. в течение пяти лет будут инвестированы в программу защиты среды обитания и поддержки традиционных видов деятельности коренных малочисленных народов Севера.