«Яндекс» предупредил о последствиях остановки торгов его бумагами из-за санкций
Речь идет о конвертируемых облигациях с купоном 0,75% с погашением в 2025 г. Их «Яндекс» выпустил в феврале 2020 г. Сумма задолженности компании перед держателями ценных бумаг оценивается в $1,25 млрд.
При этом с 28 февраля Nasdaq приостановила торги ценными бумагами компаний, ведущих деятельность в России. Как писал The Wall Street Journal, это временная мера, позволяющая экспертам по регулированию бирж изучить условия санкций, введенных в отношении России за военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. В «Яндексе» отметили, что, в соответствии с правилами, держатели его бондов в случае приостановки торгов его акциями класса А на Nasdaq более чем на пять торговых дней имеют право потребовать от компании выкупить облигации по номиналу с начисленными процентами.
«В случае, если такое право на выкуп было активировано, мы должны были бы в течение пяти календарных дней направить уведомление, информирующее владельцев облигаций об их правах на выкуп. Группа «Яндекс» в целом в настоящее время не располагает достаточными ресурсами для полного выкупа бумаг», — говорится в заявлении компании.
«Даже если мы сможем выполнить наши обязательства по погашению облигаций в полном объеме, если мы не сможем обеспечить дополнительное финансирование, требование о погашении существенной части облигаций окажет существенное негативное влияние на наше краткосрочное финансовое положение и ликвидность и может повлиять на нашу способность выполнять наши другие обязательства», — добавили в «Яндексе».
Компания оценивает, что может предпринять в случае реализации права держателей ценных бумаг на выкуп. Также группа анализирует, какие дополнительные источники финансирования ей доступны.
Пока западные страны не ввели санкций против «Яндекса». В то же время ограничительные меры США, Евросоюза (ЕС), Великобритании и ряда других государств действуют в отношении ряда физических и юридических лиц, экспорта и отраслей. В частности, введен запрет на поставки высоких технологий в Россию. Кроме того, многие зарубежные компании по собственной инициативе приостановили поставки товаров и услуг российским партнерам.
В «Яндексе» полагают, что его мощности центра обработки данных и другие технологии, критически важные для выполнения операций, позволят ему работать в обычном режиме минимум ближайшие 12-18 месяцев. Однако длительное прекращение поставок оборудования, программного обеспечения или других технологий, используемых компанией, может «со временем оказать существенное негативное влияние» на ее деятельность. В частности, решение крупных судоходных компаний не везти продукцию в Россию приведет к сокращению ассортимента «Яндекс.Маркета».
По состоянию на 28 февраля объем оставшихся средств на счетах «Яндекса» составлял около $615 млн в долларах и евро. Из них $370 млн — за пределами России. Любой длительный экономический спад в стране в результате санкций, снижения курса рубля или негативных потребительских настроений может оказать существенное негативное влияние на финансовые результаты компании, подчеркнули там.