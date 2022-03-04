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Бизнес

«Яндекс» предупредил о последствиях остановки торгов его бумагами из-за санкций

Ведомости

«Яндекс», зарегистрированный в Нидерландах, не имеет достаточного объема ресурсов для исполнения обязательств перед держателями облигаций, торгующихся на бирже Nasdaq, говорится в сообщении компании, предназначенном для акционеров.

Речь идет о конвертируемых облигациях с купоном 0,75% с погашением в 2025 г. Их «Яндекс» выпустил в феврале 2020 г. Сумма задолженности компании перед держателями ценных бумаг оценивается в $1,25 млрд.

При этом с 28 февраля Nasdaq приостановила торги ценными бумагами компаний, ведущих деятельность в России. Как писал The Wall Street Journal, это временная мера, позволяющая экспертам по регулированию бирж изучить условия санкций, введенных в отношении России за военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. В «Яндексе» отметили, что, в соответствии с правилами, держатели его бондов в случае приостановки торгов его акциями класса А на Nasdaq более чем на пять торговых дней имеют право потребовать от компании выкупить облигации по номиналу с начисленными процентами.

«В случае, если такое право на выкуп было активировано, мы должны были бы в течение пяти календарных дней направить уведомление, информирующее владельцев облигаций об их правах на выкуп. Группа «Яндекс» в целом в настоящее время не располагает достаточными ресурсами для полного выкупа бумаг», — говорится в заявлении компании.

«Даже если мы сможем выполнить наши обязательства по погашению облигаций в полном объеме, если мы не сможем обеспечить дополнительное финансирование, требование о погашении существенной части облигаций окажет существенное негативное влияние на наше краткосрочное финансовое положение и ликвидность и может повлиять на нашу способность выполнять наши другие обязательства», — добавили в «Яндексе».

Компания оценивает, что может предпринять в случае реализации права держателей ценных бумаг на выкуп. Также группа анализирует, какие дополнительные источники финансирования ей доступны.

Пока западные страны не ввели санкций против «Яндекса». В то же время ограничительные меры США, Евросоюза (ЕС), Великобритании и ряда других государств действуют в отношении ряда физических и юридических лиц, экспорта и отраслей. В частности, введен запрет на поставки высоких технологий в Россию. Кроме того, многие зарубежные компании по собственной инициативе приостановили поставки товаров и услуг российским партнерам.

В «Яндексе» полагают, что его мощности центра обработки данных и другие технологии, критически важные для выполнения операций, позволят ему работать в обычном режиме минимум ближайшие 12-18 месяцев. Однако длительное прекращение поставок оборудования, программного обеспечения или других технологий, используемых компанией, может «со временем оказать существенное негативное влияние» на ее деятельность. В частности, решение крупных судоходных компаний не везти продукцию в Россию приведет к сокращению ассортимента «Яндекс.Маркета».

По состоянию на 28 февраля объем оставшихся средств на счетах «Яндекса» составлял около $615 млн в долларах и евро. Из них $370 млн — за пределами России. Любой длительный экономический спад в стране в результате санкций, снижения курса рубля или негативных потребительских настроений может оказать существенное негативное влияние на финансовые результаты компании, подчеркнули там.

Ранее по теме: Иностранные биржи остановили торги бумагами российских компаний

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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