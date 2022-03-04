«Яндекс» предупредил о последствиях остановки торгов его бумагами из-за санкций

При этом с 28 февраля Nasdaq приостановила торги ценными бумагами компаний, ведущих деятельность в России. Как писал The Wall Street Journal, это временная мера, позволяющая экспертам по регулированию бирж изучить условия санкций, введенных в отношении России за военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. В «Яндексе» отметили, что, в соответствии с правилами, держатели его бондов в случае приостановки торгов его акциями класса А на Nasdaq более чем на пять торговых дней имеют право потребовать от компании выкупить облигации по номиналу с начисленными процентами.