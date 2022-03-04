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Иностранные биржи остановили торги бумагами российских компаний

В Лондоне множество российских бумаг стоили дешевле цента
Инга Сангалова
Торги российскими депозитарными расписками приостановлены и в США / SPENCER PLATT / Getty Images via AFP

Лондонская фондовая биржа (LSE) с 3 марта остановила торги депозитарными расписками российских компаний. «В дополнение к недавним санкциям в связи с событиями в Украине, в свете рыночных условий и для поддержания упорядоченных рынков Лондонская фондовая биржа приостановила допуск к торгам инструментами», – говорится в сообщении площадки. На какой срок приостановлены торги, в заявлении не указано, сообщается только, что биржа продолжит следить за ситуацией.

Индексный бизнес LSE – FTSE Russell также заявил, что российские акции будут удалены из всех его индексов с 7 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных