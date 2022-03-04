Иностранные биржи остановили торги бумагами российских компаний

Лондонская фондовая биржа (LSE) с 3 марта остановила торги депозитарными расписками российских компаний. «В дополнение к недавним санкциям в связи с событиями в Украине, в свете рыночных условий и для поддержания упорядоченных рынков Лондонская фондовая биржа приостановила допуск к торгам инструментами», – говорится в сообщении площадки. На какой срок приостановлены торги, в заявлении не указано, сообщается только, что биржа продолжит следить за ситуацией.