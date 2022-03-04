Белоусов перечислил варианты действий иностранного бизнеса на фоне санкций
Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил по итогам встреч с РСПП и «Деловой Россией», что сейчас есть три варианта развития взаимоотношений с зарубежными партнерами на фоне антироссийских санкций, сообщила пресс-служба правительства.
«Мы проанализировали заявления властей иностранных государств и конкретных компаний, которые, осуществив огромные инвестиции в локализацию производств, не хотят покидать российский рынок, но сталкиваются сегодня с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных регуляторов», – заявил Белоусов. Он отметил, что акционеры некоторых российских компаний принимают решение уйти с российского рынка.
Варианты действий иностранного бизнеса по мнению правительства России:
- Первый: компания продолжит полноценно работать в России, в полном объеме обеспечиваются поставки сырья, материалов, комплектующих и выполняются обязательства перед сотрудниками;
Ранее на фоне военной операции России на Украине многие зарубежные компании сообщили о приостановке своей деятельности в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в стране. Также продажи в России приостановили ритейлеры Ikea, H&M, Mango, Asos и др. Apple сообщил о приостановке продаж и работы Apple Pay в России. Энергетические компании объявили о выходе из совместных предприятий с российскими компаниями.
Западные страны ввели санкции против России. В частности, на ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, «Открытие» и Промсвязьбанк наложены блокирующие санкции США. ЕС, в свою очередь, запретил продавать и покупать ценные бумаги и прочие финансовые инструменты в евро в интересах российских юридических и физических лиц. Финансовым организациям Европы нельзя оказывать российским резидентам и компаниям любые услуги по продаже бумаг, выпущенных после 12 апреля этого года. У Сбербанка под санкции попали корреспондентские счета в США и Великобритании.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономика страны имеет запас прочности и, несмотря на санкции, «на ногах устоит». Реакцию граждан на ограничительные меры он назвал «гиперэмоциональной».
До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство много месяцев готовилось к возможной реакции Запада на признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В частности, кабмин проработал план действий на случай различного рода ограничений и провел анализ всех рисков. 1 марта в правительстве сообщили о создании оперативного штаба по противодействию санкциям.