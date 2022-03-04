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«Вкусвилл» закрывает свои магазины в Нидерландах

Ведомости

Продуктовый ритейлер «Вкусвилл» решил закрыть свою сеть в Нидерландах, сообщил Forbes представитель компании. 

 «Мы закрываем магазины Vkusvill в Амстердаме и проводим распродажу продукции. Про некоторые магазины это решение было принято еще ранее», — отметил представитель.

В Нидерландах было открыто 4 магазина по состоянию на декабрь 2021 г.  Первый магазин «Вкусвилл» появился в Амстердаме в мае 2020 г. После этого еще три магазина Vkusvill и магазин Vkus — в пригороде Амстердама.

Сеть магазинов «Вкусвилл» основана в Москве в 2012 г. и предлагает товары здорового питания. По состоянию на декабрь 2021 г. сеть включает в себя свыше 1300 магазинов в 55 городах России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных