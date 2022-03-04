«Вкусвилл» закрывает свои магазины в Нидерландах

В Нидерландах было открыто 4 магазина по состоянию на декабрь 2021 г. Первый магазин «Вкусвилл» появился в Амстердаме в мае 2020 г. После этого еще три магазина Vkusvill и магазин Vkus — в пригороде Амстердама.