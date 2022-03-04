«Вкусвилл» закрывает свои магазины в Нидерландах
Продуктовый ритейлер «Вкусвилл» решил закрыть свою сеть в Нидерландах, сообщил Forbes представитель компании.
«Мы закрываем магазины Vkusvill в Амстердаме и проводим распродажу продукции. Про некоторые магазины это решение было принято еще ранее», — отметил представитель.
В Нидерландах было открыто 4 магазина по состоянию на декабрь 2021 г. Первый магазин «Вкусвилл» появился в Амстердаме в мае 2020 г. После этого еще три магазина Vkusvill и магазин Vkus — в пригороде Амстердама.
Сеть магазинов «Вкусвилл» основана в Москве в 2012 г. и предлагает товары здорового питания. По состоянию на декабрь 2021 г. сеть включает в себя свыше 1300 магазинов в 55 городах России.