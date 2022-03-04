Маркетплейсы стали одним из драйверов малого предпринимательства
С распространением маркетплейсов предпринимателям больше не нужно думать о создании собственного сайта и его продвижения, что позволяет бизнесу сконцентрироваться на создании продукта и быстро выйти на рынок. Об этом рассказал управляющий директор дирекции по экосистеме юридических лиц «Сбербанка» Евгений Щепелин на Красноярском экономическом форуме.
Маркетплейсы ликвидировали порог входа в бизнес для малых предприятий практически до нуля, что стало серьезным драйвером рынка. По подсчетам Щепелина, пятерка лидеров по итогам 2021 г. существенно увеличила товарооборот, который в прошлом году достиг 1,6 трлн руб. Выставляться на офлайновых площадках продаж с подобным товарооборотом сложно, простота выставления на маркетплейсах позволяет малому бизнесу быстро найти свою аудиторию. Динамика роста числа предпринимателей позитивно влияет на экономику: бизнес занимает свободные ниши, увеличивает разнообразие продуктов и обеспечивает новые рабочие места.
Маркетплейсы дадут развитие неочевидному тренду – росту спроса на технологии управления площадками онлайн-продаж, говорит Щепелин. Спрос на технологические компании, которые помогут наладить управление размещением товаров на маркетплейсах, будет расти. Процесс закономерен, продолжает он: хорошо освоив одну площадку, продавцы будут осваивать другие маркетплейсы, в конечном счете создавая собственные интернет-магазины. Запрос на более простые механизмы управления каналами продаж будет исходить от топовых компаний по электронной коммерции, новых маркетплейсов и малого бизнеса, который будет постепенно создавать индивидуальные площадки для розницы. При этом каналы управления продажами на топовых маркетплейсах будут упрощаться, чтобы привлечь как можно больше продавцов.
За 2021 г. российские ритейлеры продали через онлайн товары повседневного спроса (эта категория включает продукты питания, напитки, бытовую химию и проч.) на 329 млрд руб., следует из подсчетов аналитической компании Data Insight, раннее писали «Ведомости». По данным компании, это рекордный показатель за всю историю этого рынка. К примеру, в 2020 г. онлайн-продажи были в 2,5 раза меньше. Только в декабре прошлого года ритейлеры реализовали товары более чем на 46 млрд руб., это в 1,5 раза больше, чем за весь 2019 г., приводит пример представитель Data Insight. По их прогнозу продажи товаров повседневного спроса на маркетплейсах вырастут в два раза (до 703 млрд руб.), эта категория останется самой быстрорастущей на рынке электронной торговли. Компания считает, что в этом году получится осуществить 558 млн заказов, что в 2,4 раза больше, чем в 2021 г. Ранее Центр экспертиз и интегральных моделей (совместно с «AliExpress Россия») прогнозировал, что к 2025 г. рынок онлайн-торговли продуктами достигнет 1 трлн руб., а проникновение онлайна с 1% в 2021 г. дойдет до 10–15% в ближайшие 3–5 лет. При этом продолжится укрупнение игроков и рост доли маркетплейсов.