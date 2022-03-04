Маркетплейсы стали одним из драйверов малого предпринимательства

За 2021 г. российские ритейлеры продали через онлайн товары повседневного спроса (эта категория включает продукты питания, напитки, бытовую химию и проч.) на 329 млрд руб., следует из подсчетов аналитической компании Data Insight, раннее писали «Ведомости». По данным компании, это рекордный показатель за всю историю этого рынка. К примеру, в 2020 г. онлайн-продажи были в 2,5 раза меньше. Только в декабре прошлого года ритейлеры реализовали товары более чем на 46 млрд руб., это в 1,5 раза больше, чем за весь 2019 г., приводит пример представитель Data Insight. По их прогнозу продажи товаров повседневного спроса на маркетплейсах вырастут в два раза (до 703 млрд руб.), эта категория останется самой быстрорастущей на рынке электронной торговли. Компания считает, что в этом году получится осуществить 558 млн заказов, что в 2,4 раза больше, чем в 2021 г. Ранее Центр экспертиз и интегральных моделей (совместно с «AliExpress Россия») прогнозировал, что к 2025 г. рынок онлайн-торговли продуктами достигнет 1 трлн руб., а проникновение онлайна с 1% в 2021 г. дойдет до 10–15% в ближайшие 3–5 лет. При этом продолжится укрупнение игроков и рост доли маркетплейсов.