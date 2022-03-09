Coca-Cola и PepsiCo объявили о приостановке деятельности в России
Американский производитель напитков Coca-Cola 8 марта объявил о приостановке деятельности в России, говорится на сайте компании. Компания владеет брендами Coca-Cola, Sprite и Fanta.
«Мы будем продолжать следить за ситуацией и получать доступ к ней по мере развития обстоятельств», — говорится в заявлении.
Компания PepsiCo также объявила, что приостанавливает продажу напитков Pepsi-Cola, 7up и Mirinda, инвестиции и рекламную деятельность в России.
PepsiCo продолжит продавать в России продукты первой необходимости, в том числе молочные продукты, детские смеси и детское питание. Таким образом компания хочет поддержать 20 000 своих работников в России и 40 000 работников сельского хозяйства в своей цепочке поставок в стране.
Ученые Йельского университета подсчитали, что с начала специальной военной операции на Украине, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, работу в России приостановили или прекратили более 250 зарубежных компаний.