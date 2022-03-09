Coca-Cola и PepsiCo объявили о приостановке деятельности в России

PepsiCo продолжит продавать в России продукты первой необходимости, в том числе молочные продукты, детские смеси и детское питание. Таким образом компания хочет поддержать 20 000 своих работников в России и 40 000 работников сельского хозяйства в своей цепочке поставок в стране.