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Бизнес

Coca-Cola и PepsiCo объявили о приостановке деятельности в России

Ведомости

Американский производитель напитков Coca-Cola 8 марта объявил о приостановке деятельности в России, говорится на сайте компании. Компания владеет брендами Coca-Cola, Sprite и Fanta.

«Мы будем продолжать следить за ситуацией и получать доступ к ней по мере развития обстоятельств», — говорится в заявлении.

Компания PepsiCo также объявила, что приостанавливает продажу напитков Pepsi-Cola, 7up и Mirinda, инвестиции и рекламную деятельность в России.

PepsiCo продолжит продавать в России продукты первой необходимости, в том числе молочные продукты, детские смеси и детское питание. Таким образом компания хочет поддержать 20 000 своих работников в России и 40 000 работников сельского хозяйства в своей цепочке поставок в стране.

Ученые Йельского университета подсчитали, что с начала специальной военной операции на Украине, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, работу в России приостановили или прекратили более 250 зарубежных компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных