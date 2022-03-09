«Уралкалий» потребует возместить ущерб от команды «Формулы-1» Haas
«Уралкалий» планирует защищать свои интересы в соответствии с применимыми юридическими процедурами, в том числе оставляет за собой право инициировать судебное разбирательство и требовать возмещения существенных уплаченных за сезон 2022 г. сумм и понесенных убытков», — говорится в сообщении. О какой конкретно сумме идет речь, не уточняется.
В компании пояснили, что перечислили команде большую часть суммы за 2022 г. по спонсорскому договору. Команда разорвала соглашение до первой гонки сезона и не выполнила свои обязательства перед «Уралкалием» на этот год, говорится в сообщении «Уралкалия». Компания потребовала вернуть деньги, которые она направит на создание фонда поддержки спортсменов We Compete As One, следует из сообщения на сайте компании.
«Уралкалий» назвал решение команды разорвать спонсорское соглашение необоснованным и заявил, что спорт должен всегда оставаться вне политики и не должен подвергаться давлению извне.
5 марта американская команда чемпионата мира по гонкам в классе «Формулы-1» Haas расторгла контракт с гонщиком Никитой Мазепиным и разорвала соглашение с титульным спонсором — российской компанией «Уралкалий».
23-летний Мазепин подписал многолетний контракт с Haas в декабре 2020 г. и стал четвертым российским гонщиком в истории «Формулы-1». До этого россиянин выступал в команде Hitech GP в «Формуле-2». За свой единственный сезон в «Формуле-1» Мазепин не заработал ни одного очка, совершил пять сходов за 22 гонки и один Гран-при пропустил из-за положительного теста на коронавирус. В чемпионате мира 2021 г. он занял последнее место, а лучший персональный результат Мазепин показал на этапе в Азербайджане, где он финишировал 14-м.