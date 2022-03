«Уралкалий» потребует возместить ущерб от команды «Формулы-1» Haas

В компании пояснили, что перечислили команде большую часть суммы за 2022 г. по спонсорскому договору. Команда разорвала соглашение до первой гонки сезона и не выполнила свои обязательства перед «Уралкалием» на этот год, говорится в сообщении «Уралкалия». Компания потребовала вернуть деньги, которые она направит на создание фонда поддержки спортсменов We Compete As One, следует из сообщения на сайте компании.