Команда «Формулы-1» Haas расторгла контракт с российским гонщиком Мазепиным
Американская команда чемпионата мира по гонкам в классе «Формулы-1» Haas расторгла контракт с гонщиком Никитой Мазепиным и разорвала соглашение с титульным спонсором — российской компанией «Уралкалий», следует из публикации команды в Twitter.
«Haas F1 Team приняла решение о немедленном расторжении контракта с "Уралкалием" и пилотом Никитой Мазепиным. Вместе с остальным сообществом "Формулы-1" команда шокирована и опечалена вторжением на Украину и желает быстрого и мирного завершения конфликта», — говорится в официальном заявлении Haas.
23-летний Никита Мазепин подписал многолетний контракт с Haas в декабре 2020 г. и стал четвертым российским гонщиком в истории «Формулы-1». До этого россиянин выступал в команде Hitech GP в «Формуле-2». За свой единственный сезон в «Формуле-1» Мазепин не заработал ни одного очка, совершил пять сходов за 22 гонки и один Гран-при пропустил из-за положительного теста на коронавирус. В чемпионате мира 2021 г. он занял последнее место, а лучший персональный результат Мазепин показал на этапе в Азербайджане, где он финишировал 14-м.
3 марта руководство чемпионата мира по гонкам в классе «Формула-1» расторгло контракт на проведение Гран-при России, сообщало агентство Reuters. Российский этап должен был состояться в сентябре в Сочи.