Команда «Формулы-1» Haas расторгла контракт с российским гонщиком Мазепиным

23-летний Никита Мазепин подписал многолетний контракт с Haas в декабре 2020 г. и стал четвертым российским гонщиком в истории «Формулы-1». До этого россиянин выступал в команде Hitech GP в «Формуле-2». За свой единственный сезон в «Формуле-1» Мазепин не заработал ни одного очка, совершил пять сходов за 22 гонки и один Гран-при пропустил из-за положительного теста на коронавирус. В чемпионате мира 2021 г. он занял последнее место, а лучший персональный результат Мазепин показал на этапе в Азербайджане, где он финишировал 14-м.