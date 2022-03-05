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Команда «Формулы-1» Haas расторгла контракт с российским гонщиком Мазепиным

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Американская команда чемпионата мира по гонкам в классе «Формулы-1» Haas расторгла контракт с гонщиком Никитой Мазепиным и разорвала соглашение с титульным спонсором — российской компанией «Уралкалий», следует из публикации команды в Twitter.

«Haas F1 Team приняла решение о немедленном расторжении контракта с "Уралкалием" и пилотом Никитой Мазепиным. Вместе с остальным сообществом "Формулы-1" команда шокирована и опечалена вторжением на Украину и желает быстрого и мирного завершения конфликта», — говорится в официальном заявлении Haas.

23-летний Никита Мазепин подписал многолетний контракт с Haas в декабре 2020 г. и стал четвертым российским гонщиком в истории «Формулы-1». До этого россиянин выступал в команде Hitech GP в «Формуле-2». За свой единственный сезон в «Формуле-1» Мазепин не заработал ни одного очка, совершил пять сходов за 22 гонки и один Гран-при пропустил из-за положительного теста на коронавирус. В чемпионате мира 2021 г. он занял последнее место, а лучший персональный результат Мазепин показал на этапе в Азербайджане, где он финишировал 14-м.

3 марта руководство чемпионата мира по гонкам в классе «Формула-1» расторгло контракт на проведение Гран-при России, сообщало агентство Reuters. Российский этап должен был состояться в сентябре в Сочи.

Ранее по теме: Россиянин Никита Мазепин стал гонщиком команды «Формулы-1»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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