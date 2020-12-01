Россиянин Никита Мазепин стал гонщиком команды «Формулы-1»
Российский гонщик Никита Мазепин подписал многолетний контракт с американской командой «Формулы-1» Haas, сообщает пресс-служба команды.
«Я рад, что Никита Мазепин будет выступать за команду Haas. Он превратился в зрелого гонщика, продвигаясь вверх по младшим сериям», — заявил руководитель команды Гюнтер Штайнер.
21-летний Мазепин присоединится к Haas со следующего сезона. Срок контракта не уточняется. Сейчас россиянин выступает в команде Hitech GP в «Формуле-2», где занимает третье место со 162 баллами после 11 гонок. Мазепин станет четверым российским пилотом в истории «Формулы-1». До него на чемпионат попали Виталий Петров, Сергей Сироткин и Даниил Квят.