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Россиянин Никита Мазепин стал гонщиком команды «Формулы-1»

Ведомости

Российский гонщик Никита Мазепин подписал многолетний контракт с американской командой «Формулы-1» Haas, сообщает пресс-служба команды.

«Я рад, что Никита Мазепин будет выступать за команду Haas. Он превратился в зрелого гонщика, продвигаясь вверх по младшим сериям», — заявил руководитель команды Гюнтер Штайнер.

21-летний Мазепин присоединится к Haas со следующего сезона. Срок контракта не уточняется. Сейчас россиянин выступает в команде Hitech GP в «Формуле-2», где занимает третье место со 162 баллами после 11 гонок. Мазепин станет четверым российским пилотом в истории «Формулы-1». До него на чемпионат попали Виталий Петров, Сергей Сироткин и Даниил Квят.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных