Россиянин Никита Мазепин стал гонщиком команды «Формулы-1»

21-летний Мазепин присоединится к Haas со следующего сезона. Срок контракта не уточняется. Сейчас россиянин выступает в команде Hitech GP в «Формуле-2», где занимает третье место со 162 баллами после 11 гонок. Мазепин станет четверым российским пилотом в истории «Формулы-1». До него на чемпионат попали Виталий Петров, Сергей Сироткин и Даниил Квят.