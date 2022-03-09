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Бизнес

Imperial Brands первая из табачных компаний объявила об уходе из России

Ведомости

Один из крупнейших в России производителей табачной продукции — компания Imperial Brands — объявила о приостановке производства, прекращении продаж и маркетинговой деятельности на территории России. Об этом говорится в заявлении компании.

«В связи с недавними событиями сегодня мы приостановили все операции в России. Это включает остановку производства на нашем заводе в Волгограде и прекращение продаж и маркетинговой деятельности», — говорится в сообщении. Там также заявили, что приостановили деятельность на территории Украины, где работало порядка 600 сотрудников.

В пресс-службе россиского подразделения Imperial Brands сообщили «Ведомостям», что такое решение связано с «невозможностью поддерживать полноценное производство на фоне серьезных сбоев в бизнес-процессах, в том числе по причине нехватки материалов».

«Компания не закрывает юридические лица в России, сохраняет рабочие места и выплаты сотрудникам», – отметили в компании.

Imperial Brands владеет в России двумя юридическими лицами — фабрикой в Волгограде «Империал Тобакко Волга» и компанией «Империал Тобакко продажа и маркетинг», базирующейся в Москве. В российских компаниях работают более 1500 человек.

Imperial Brands в России производит сигареты и табачную продукцию под брендами Davidoff, West, Jadé, P&S, «Максим» и myblu.

В сообщении компании отмечается, что «Россия и Украина являются относительно небольшими рынками в контексте группы, на долю которых приходится около 2% чистой выручки и 0,5% скорректированной операционной прибыли в 2021 финансовом году».

Imperial Brands является одной из четырех крупнейших производителей табачной продукции в стране. В России также работают подразделения Japan Tobacco International и Philip Morris International и British American Tobacco.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных