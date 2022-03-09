Imperial Brands первая из табачных компаний объявила об уходе из России
Один из крупнейших в России производителей табачной продукции — компания Imperial Brands — объявила о приостановке производства, прекращении продаж и маркетинговой деятельности на территории России. Об этом говорится в заявлении компании.
«В связи с недавними событиями сегодня мы приостановили все операции в России. Это включает остановку производства на нашем заводе в Волгограде и прекращение продаж и маркетинговой деятельности», — говорится в сообщении. Там также заявили, что приостановили деятельность на территории Украины, где работало порядка 600 сотрудников.
В пресс-службе россиского подразделения Imperial Brands сообщили «Ведомостям», что такое решение связано с «невозможностью поддерживать полноценное производство на фоне серьезных сбоев в бизнес-процессах, в том числе по причине нехватки материалов».
«Компания не закрывает юридические лица в России, сохраняет рабочие места и выплаты сотрудникам», – отметили в компании.
Imperial Brands владеет в России двумя юридическими лицами — фабрикой в Волгограде «Империал Тобакко Волга» и компанией «Империал Тобакко продажа и маркетинг», базирующейся в Москве. В российских компаниях работают более 1500 человек.
Imperial Brands в России производит сигареты и табачную продукцию под брендами Davidoff, West, Jadé, P&S, «Максим» и myblu.
В сообщении компании отмечается, что «Россия и Украина являются относительно небольшими рынками в контексте группы, на долю которых приходится около 2% чистой выручки и 0,5% скорректированной операционной прибыли в 2021 финансовом году».
Imperial Brands является одной из четырех крупнейших производителей табачной продукции в стране. В России также работают подразделения Japan Tobacco International и Philip Morris International и British American Tobacco.