Imperial Brands первая из табачных компаний объявила об уходе из России

«В связи с недавними событиями сегодня мы приостановили все операции в России. Это включает остановку производства на нашем заводе в Волгограде и прекращение продаж и маркетинговой деятельности», — говорится в сообщении. Там также заявили, что приостановили деятельность на территории Украины, где работало порядка 600 сотрудников.