Yum Brands сообщила о приостановке работы 70 ресторанов KFC в России

Такое решение было принято после приостановки всех инвестиций и развития ресторанов в России и перенаправления всей прибыли от работы в России на гуманитарные цели, пояснили в Yum! Brands. Компания пожертвовала $1 млн Красному Кресту, чтобы поддержать пострадавших на Украине.