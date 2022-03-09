Yum Brands сообщила о приостановке работы 70 ресторанов KFC в России
Компания Yum! Brands 8 марта сообщила о приостановке деятельность ресторанов KFC в России, также компания хочет временно закрыть пиццерии Pizza Hut, говорится на сайте компании. «РИА Новости» пояснили, что всего в России работает более 1100 ресторанов KFC, однако компании Yum! Brands принадлежат 70 из них.
«Yum! Brands приостанавливает деятельность ресторанов, принадлежащих компании KFC, в России и завершает работу над соглашением о приостановке всех операций ресторанов Pizza Hut в России в партнерстве со своим главным франчайзи», — сообщила компания.
Такое решение было принято после приостановки всех инвестиций и развития ресторанов в России и перенаправления всей прибыли от работы в России на гуманитарные цели, пояснили в Yum! Brands. Компания пожертвовала $1 млн Красному Кресту, чтобы поддержать пострадавших на Украине.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции РФ на Украине. Ее целями он назвал защиту ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. После объявления спецоперации США, Великобритания, Канада, ЕС, Япония и другие страны ввели санкции в отношении руководства России, бизнесменов, компаний и банков.