Минэк раскрыл детали инициативы о сохранении уходящих из России компаний
Минэкономразвития в ближайшее время внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на сохранение в России компаний, объявивших о приостановке или прекращении деятельности в стране, сообщила пресс-служба ведомства. Предполагается, что мера поможет людям не потерять рабочие места и сподвигнет иностранных владельцев быстро продать свои доли в подобных организациях.
Ранее сегодня партия «Единая Россия» сообщила, что правительственная комиссия одобрила идею вводить внешнее управление в покидающие российский рынок компании, в которых более 25% принадлежат иностранным резидентам. Минэк пояснил, что «внешняя администрация может быть введена, если в нарушение требований законодательства Российской Федерации управление деятельностью организации руководителем или иными органами управления, включая акционеров, было фактически прекращено». Выводы об остановке работы могут быть сделаны на основании того, что топ-менеджмент с 24 февраля (тогда Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине) покинул Россию, оставив компанию «без управления», или вывел имущество предприятия, «из-за чего она стала неспособна исполнять свои обязательства».
«Согласно предложениям Минэкономики, для введения внешнего управления в организации в арбитражный суд г. Москвы с заявлением сможет обратиться любой член совета директоров или ФНС России по решению межведомственной комиссии при Минэкономразвития. В свою очередь, в комиссию сможет обратится ФНС, Роструд, глава или прокурор субъекта РФ по месту нахождения организации либо руководитель отраслевого ФОИВа (федерального органа исполнительной власти. — Прим. ред.)» — заявили в министерстве.
Затем суд может ввести обеспечительные меры, направленные на сохранение имущества компании и рабочих мест, а также «заморозить» акции. Собственнику предоставят пять дней на принятие решения по возобновлению деятельности, передаче своей доли в доверительное управление или продаже таковой. Затем — если владелец не согласится — в компанию введут внешнюю администрацию, например из госкорпорации ВЭБ.РФ или Агентства по страхованию вкладов (если речь идет о финансовом учреждении).
На основании ходатайства Федеральной налоговой службы (ФНС) суд может запретить распоряжаться имуществом компании, которое стоит дороже 5% ее баланса. Исключение составят сделки в рамках «обычной хозяйственной деятельности», отметили в Минэке.
Предполагается, что внешняя администрация будет обеспечивать деятельность компании, а также займется составлением реестра требований кредиторов к организации, инвентаризацией активов, оценкой и замещением последних. В итоге на основе организации создадут новую, которую затем, через три месяца с момента введения внешнего управления, продадут на открытых торгах.
При покупке новой компании преимущество будет у того, кто уже ведет аналогичный бизнес. При этом нового владельца обяжут сохранить как минимум две трети рабочих мест и продолжать предыдущую деятельность не менее года. Временная администрация проследит за исполнением обязанностей и расторгнет договор с собственником в случае нарушений. Тогда торги проведут повторно.
Также внешнюю администрацию могут ввести в компанию, управленцы которой предпринимают шаги, ведущие «к необоснованному прекращению работы организации, ее ликвидации или банкротству». Об этом могут свидетельствовать расторжения договоров или сокращение свыше три сотрудников. Тогда внешнее управление назначат на полгода. Собственник за это время сможет обратиться в суд, заявив о планах возобновить деятельность или продать свою долю.
В Минэке отметили, что подобные заявления о внешнем управлении нельзя будет подавать в отношении кредитных, пенсионных и страховых организаций. Это обусловлено тем, что в российском законодательстве уже предусмотрена возможность оперативно вводить в подобные организации временную администрацию.
По данным ученых Йельского университета, в целом на сегодняшний день свыше 300 иностранных компаний объявили о приостановке деятельности в России или полном уходе с этого рынка. Решение связано с военной операцией, которую страна начала в Донбассе и на Украине в целом 24 февраля.