Минэк раскрыл детали инициативы о сохранении уходящих из России компаний

Ранее сегодня партия «Единая Россия» сообщила, что правительственная комиссия одобрила идею вводить внешнее управление в покидающие российский рынок компании, в которых более 25% принадлежат иностранным резидентам. Минэк пояснил, что «внешняя администрация может быть введена, если в нарушение требований законодательства Российской Федерации управление деятельностью организации руководителем или иными органами управления, включая акционеров, было фактически прекращено». Выводы об остановке работы могут быть сделаны на основании того, что топ-менеджмент с 24 февраля (тогда Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине) покинул Россию, оставив компанию «без управления», или вывел имущество предприятия, «из-за чего она стала неспособна исполнять свои обязательства».