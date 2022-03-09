В правительстве одобрили меры реагирования на уход иностранных компаний из России
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предполагающий возможность введения внешнего управления в компаниях, которыми более чем на четверть владеют иностранцы из «недружественных государств» и которые намерены прекратить деятельность в России. Об этом сообщается в Telegram-канале партии «Единая Россия». В перечень недружественных России на данный момент входят страны Евросоюза, США, Чехия, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.
«Законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места», — пояснили в «Единой России».
Согласно законопроекту, члены совета директоров таких компаний, Федеральная налоговая служба (ФНС), правительство регионов и прокуроры субъектов России могут обратиться в Арбитражный суд с просьбой назначить внешнюю администрацию, говорится на сайте партии. В то же время собственник компании вправе в течение пяти дней отказаться от внешнего управления при условии возобновления деятельности или продажи своей доли при сохранении бизнеса и рабочих мест.
Когда же суд примет заявление, в отношении компании могут быть введены обеспечительные меры. Под ними подразумеваются запрет на распоряжение имуществом, увольнения сотрудников, расторжения договоров, распоряжения акциями в уставном капитале.
В итоге суд может назначить в компанию временную администрацию на три месяца. Затем акции новой организации выставляются на торги, а старая ликвидируется. Новый собственник будет обязан сохранить минимум две трети трудового коллектива и как минимум год продолжать деятельность старой организации.
Мера разрабатывается на фоне заявлений десятков иностранных компаний о приостановке или прекращении деятельности в России. В «Единой России» отметили, что она «предусматривает первый шаг к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок». По данным ученых Йельского университета на 9 марта, с начала специальной военной операции России на Украине уже 300 компаний приостановили или прекратили деятельность в России, в их числе энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.