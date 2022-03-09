В правительстве одобрили меры реагирования на уход иностранных компаний из России

Мера разрабатывается на фоне заявлений десятков иностранных компаний о приостановке или прекращении деятельности в России. В «Единой России» отметили, что она «предусматривает первый шаг к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок». По данным ученых Йельского университета на 9 марта, с начала специальной военной операции России на Украине уже 300 компаний приостановили или прекратили деятельность в России, в их числе энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.