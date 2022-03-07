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Правительство утвердило перечень недружественных России стран

Ведомости

В России утвержден перечень недружественных стран, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина. В перечень вошли США, Украина, Великобритания, страны Евросоюза, Япония и другие государства.

«Правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия», — говорится на сайте правительства. 

Уточняется, что распоряжение подготовлено в рамках указа президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Согласно документу, российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, которые имеют валютные обязательства в размере от 10 млн руб. в месяц перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях. Для этого российский банк по просьбе должника создает рублевый счет «С» на имя кредитора. На него будут осуществляться выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа, объяснили в кабмине.

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В перечень недружественных стран вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает со 2 марта 2022 г. вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму более $10 000. Документ был принят в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничений в отношении России. 

Компании и физлица, являющиеся резидентами стран, объявивших об антироссийских санкциях, также не смогут переводить деньги из России за рубеж. Предписание о приостановке трансграничных переводов в эти государства распространил среди кредитных организаций Банк России. В список «недружественных» вошли 43 страны, сообщали 2 марта «Ведомости». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных