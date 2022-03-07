Правительство утвердило перечень недружественных России стран

Уточняется, что распоряжение подготовлено в рамках указа президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Согласно документу, российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, которые имеют валютные обязательства в размере от 10 млн руб. в месяц перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях. Для этого российский банк по просьбе должника создает рублевый счет «С» на имя кредитора. На него будут осуществляться выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа, объяснили в кабмине.