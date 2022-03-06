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Финансы

Путин разрешил выплачивать долги иностранным кредиторам в рублях

Ведомости

Российские компании получат право выплачивать долги зарубежными кредиторами в рублях в особом порядке, следует из подписанного президентом России Владимиром Путиным указа

Временный порядок исполнения обязательств по кредитам и займам будет действовать в отношении кредиторов из стран, совершающих «недружественные действия» в отношении России, говорится в документе. Перечень таких государств в течение двух дней установит правительство.

Согласно указу, временный порядок исполнения Россией, ее регионами, муниципалитетами и компаниями обязательств перед кредиторами распространится на обязательства в размере от 10 млн руб. в месяц (или эквивалента этой суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ).

Должник вправе расплатиться по обязательствам перед иностранными кредиторами в рублях, для чего предусмотрено создание специальных счетов типа «С», говорится в документе. «В целях исполнения обязательств, связанных с эмиссией ценных бумаг, должник вправе направить такое заявление в небанковскую кредитную организацию, являющуюся центральным депозитарием в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»», — отмечается в указе.

Центробанку и Минфину даны полномочия «определять иной порядок исполнения должниками обязательств» перед кредиторами из недружественных стран. 

Ранее ЦБ включил в список «недружественных» 43 страны. Компании и физлица, являющиеся резидентами стран, объявивших об антироссийских санкциях, не смогут переводить деньги из России за рубеж. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных