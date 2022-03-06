Путин разрешил выплачивать долги иностранным кредиторам в рублях

Должник вправе расплатиться по обязательствам перед иностранными кредиторами в рублях, для чего предусмотрено создание специальных счетов типа «С», говорится в документе. «В целях исполнения обязательств, связанных с эмиссией ценных бумаг, должник вправе направить такое заявление в небанковскую кредитную организацию, являющуюся центральным депозитарием в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»», — отмечается в указе.