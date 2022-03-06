Путин разрешил выплачивать долги иностранным кредиторам в рублях
Российские компании получат право выплачивать долги зарубежными кредиторами в рублях в особом порядке, следует из подписанного президентом России Владимиром Путиным указа.
Временный порядок исполнения обязательств по кредитам и займам будет действовать в отношении кредиторов из стран, совершающих «недружественные действия» в отношении России, говорится в документе. Перечень таких государств в течение двух дней установит правительство.
Согласно указу, временный порядок исполнения Россией, ее регионами, муниципалитетами и компаниями обязательств перед кредиторами распространится на обязательства в размере от 10 млн руб. в месяц (или эквивалента этой суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ).
Должник вправе расплатиться по обязательствам перед иностранными кредиторами в рублях, для чего предусмотрено создание специальных счетов типа «С», говорится в документе. «В целях исполнения обязательств, связанных с эмиссией ценных бумаг, должник вправе направить такое заявление в небанковскую кредитную организацию, являющуюся центральным депозитарием в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»», — отмечается в указе.
Центробанку и Минфину даны полномочия «определять иной порядок исполнения должниками обязательств» перед кредиторами из недружественных стран.
Ранее ЦБ включил в список «недружественных» 43 страны. Компании и физлица, являющиеся резидентами стран, объявивших об антироссийских санкциях, не смогут переводить деньги из России за рубеж.