Какие страны включил ЦБ в список «недружественных»Трансграничные переводы для компаний и физлиц из этих государств заморожены
Компании и физлица, являющиеся резидентами стран, объявивших об антироссийских санкциях, не смогут переводить деньги из России за рубеж. Банк России распространил среди кредитных организаций предписание о приостановке трансграничных переводов в эти государства.
В список «недружественных» вошли 43 страны («Ведомости» ознакомились с перечнем, его подлинность подтвердил топ–менеджер госбанка). ЦБ официально подтвердил введение запрета на переводы, но список стран пока не опубликован, вероятно, он будет дополняться. «Ведомости» направили запрос в пресс–службу регулятора. Запрет действует с 1 по 31 марта 2022 г.
Кроме запретов для резидентов недружественных стран ограничены любые трансграничные переводы нерезидентов России без открытия банковских счетов свыше $5000 в месяц или эквивалента этой суммы в другой валюте по курсу на дату транзакции. Это ограничение не касается российских граждан, а также подавляющего большинства зарубежных граждан из государств СНГ, подчеркивается в пресс–релизе регулятора.
Мера направлена на предотвращение вывода средств из России и поддержание финансовой стабильности, объяснил представитель ЦБ.
Ранее власти ввели и другие барьеры на отток валюты. С 1 марта россиянам запрещено зачислять валюту на свои счета и вклады в зарубежных банках. Со 2 марта запрещено вывозить из страны наличными свыше $10 000 (на одного человека). Для приобретения ценных бумаг и недвижимости у резидентов стран, которые ввели санкции, нужно получать разрешение комиссии правительства.