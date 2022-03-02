Какие страны включил ЦБ в список «недружественных»

Ранее власти ввели и другие барьеры на отток валюты. С 1 марта россиянам запрещено зачислять валюту на свои счета и вклады в зарубежных банках. Со 2 марта запрещено вывозить из страны наличными свыше $10 000 (на одного человека). Для приобретения ценных бумаг и недвижимости у резидентов стран, которые ввели санкции, нужно получать разрешение комиссии правительства.