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Экономика

Какие страны включил ЦБ в список «недружественных»

Трансграничные переводы для компаний и физлиц из этих государств заморожены
Ольга Агеева
Евгений Разумный / Ведомости

Компании и физлица, являющиеся резидентами стран, объявивших об антироссийских санкциях, не смогут переводить деньги из России за рубеж. Банк России распространил среди кредитных организаций предписание о приостановке трансграничных переводов в эти государства.

В список «недружественных» вошли 43 страны («Ведомости» ознакомились с перечнем, его подлинность подтвердил топ–менеджер госбанка). ЦБ официально подтвердил введение запрета на переводы, но список стран пока не опубликован, вероятно, он будет дополняться. «Ведомости» направили запрос в пресс–службу регулятора. Запрет действует с 1 по 31 марта 2022 г.

Кроме запретов для резидентов недружественных стран ограничены любые трансграничные переводы нерезидентов России без открытия банковских счетов свыше $5000 в месяц или эквивалента этой суммы в другой валюте по курсу на дату транзакции. Это ограничение не касается российских граждан, а также подавляющего большинства зарубежных граждан из государств СНГ, подчеркивается в пресс–релизе регулятора.

Мера направлена на предотвращение вывода средств из России и поддержание финансовой стабильности, объяснил представитель ЦБ.

Ранее власти ввели и другие барьеры на отток валюты. С 1 марта россиянам запрещено зачислять валюту на свои счета и вклады в зарубежных банках. Со 2 марта запрещено вывозить из страны наличными свыше $10 000 (на одного человека). Для приобретения ценных бумаг и недвижимости у резидентов стран, которые ввели санкции, нужно получать разрешение комиссии правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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