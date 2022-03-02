Газета
Экономика

ЦБ запретил переводы за рубеж свыше $5000 без открытия счета в банке

А перечисления в «недружественные» страны из России заморозили в принципе
Ольга Агеева Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

Банк России предписал кредитным организациям с 1 до 31 марта приостановить любые переводы средств юрлиц и физлиц из стран, которые ввели ограничительные меры, на счета за рубежом. Письмо с грифом для служебного пользования (ДСП) разослано банкам. Копия есть у «Ведомостей», ее подлинность подтвердили два источника в финансовых организациях.

А всем иностранным гражданам ограничили трансграничные переводы лимитом в $5000 в месяц или эквивалентом этой суммы без открытия банковских счетов. Такие транзакции обычно проводят системы переводов. Лимит будет определяться на основе официального курса валют к рублю на дату перевода, который устанавливает ЦБ. Это ограничение касается всех иностранцев, а не только граждан из стран, которые ввели санкции.

Последний пункт касается в том числе переводов трудовых мигрантов, объясняет председатель правления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Алма Обаева: «Правда, у условных дворников нет таких сумм обычно. Но логика государства в текущей ситуации понятна: сумма от $5000 уже значительна, а валюта должна оставаться сейчас внутри страны».

Решение направлено на «обеспечение финансовой стабильности», подчеркивается в письме. Ограничения действуют с 1 по 31 марта 2022 г. включительно, указано в письме. К письму прилагается список стран, которые объявили об ограничительных мерах в отношении России с 23 по 28 февраля 2022 г. В перечне стран, чьих граждан касается этот запрет, 43 государства. Среди них Великобритания, Германия, США и т. д.

ЦБ официально подтвердил «Ведомостям» ограничения: «Для предотвращения вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности Банк России временно приостановил переводы со счетов нерезидентов юридических и физических лиц из ряда стран на счета за рубежом». Кроме того, переводы для нерезидентов без открытия счета ограничены суммой в $5000 либо в таком эквиваленте в месяц.

Это ограничение не касается российских граждан, а также подавляющего большинства зарубежных граждан из государств СНГ, уточнил ЦБ.

Санкции против России ввели США, ЕС, Великобритания, Швейцария, Канада, Япония, Тайвань, Австралия, Черногория. Все европейские страны и Канада закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных