ЦБ запретил переводы за рубеж свыше $5000 без открытия счета в банке

ЦБ запретил переводы за рубеж свыше $5000 без открытия счета в банкеА перечисления в «недружественные» страны из России заморозили в принципе
Банк России предписал кредитным организациям с 1 до 31 марта приостановить любые переводы средств юрлиц и физлиц из стран, которые ввели ограничительные меры, на счета за рубежом. Письмо с грифом для служебного пользования (ДСП) разослано банкам. Копия есть у «Ведомостей», ее подлинность подтвердили два источника в финансовых организациях.
А всем иностранным гражданам ограничили трансграничные переводы лимитом в $5000 в месяц или эквивалентом этой суммы без открытия банковских счетов. Такие транзакции обычно проводят системы переводов. Лимит будет определяться на основе официального курса валют к рублю на дату перевода, который устанавливает ЦБ. Это ограничение касается всех иностранцев, а не только граждан из стран, которые ввели санкции.
Последний пункт касается в том числе переводов трудовых мигрантов, объясняет председатель правления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Алма Обаева: «Правда, у условных дворников нет таких сумм обычно. Но логика государства в текущей ситуации понятна: сумма от $5000 уже значительна, а валюта должна оставаться сейчас внутри страны».
Решение направлено на «обеспечение финансовой стабильности», подчеркивается в письме. Ограничения действуют с 1 по 31 марта 2022 г. включительно, указано в письме. К письму прилагается список стран, которые объявили об ограничительных мерах в отношении России с 23 по 28 февраля 2022 г. В перечне стран, чьих граждан касается этот запрет, 43 государства. Среди них Великобритания, Германия, США и т. д.
ЦБ официально подтвердил «Ведомостям» ограничения: «Для предотвращения вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности Банк России временно приостановил переводы со счетов нерезидентов юридических и физических лиц из ряда стран на счета за рубежом». Кроме того, переводы для нерезидентов без открытия счета ограничены суммой в $5000 либо в таком эквиваленте в месяц.
Это ограничение не касается российских граждан, а также подавляющего большинства зарубежных граждан из государств СНГ, уточнил ЦБ.
Санкции против России ввели США, ЕС, Великобритания, Швейцария, Канада, Япония, Тайвань, Австралия, Черногория. Все европейские страны и Канада закрыли воздушное пространство для российских самолетов.