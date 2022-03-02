ЦБ запретил переводы за рубеж свыше $5000 без открытия счета в банке

А всем иностранным гражданам ограничили трансграничные переводы лимитом в $5000 в месяц или эквивалентом этой суммы без открытия банковских счетов. Такие транзакции обычно проводят системы переводов. Лимит будет определяться на основе официального курса валют к рублю на дату перевода, который устанавливает ЦБ. Это ограничение касается всех иностранцев, а не только граждан из стран, которые ввели санкции.