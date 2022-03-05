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Экономика

МВФ оценил последствия экономических санкций против России

Ведомости

Санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире, говорится в заявлении исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ). 

«Хотя ситуация довольно неустойчивая, а прогнозирование чрезвычайно затруднено, экономические последствия уже очень серьезны. Цены на энергоносители и сырье, включая пшеницу и прочие зерновые, выросли, усилив инфляционное давление, возникшее в результате перебоев в цепочках снабжения и восстановления после пандемии COVID-19», — говорится в заявлении фонда.

Эксперты также отметили, что санкции в отношении России окажут существенное влияние на мировую экономику и финансовые рынки, многие страны столкнуться с существенными побочными эффектами. Ценовые шоки будут ощущаться по всему миру, особенно в домохозяйствах с низким достатком. «В случае эскалации конфликта экономический ущерб будет еще более разрушительным», — заключили эксперты. 

Западные страны стали вводить против России санкции в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине.

На сегодняшний день ограничения разного рода против России ввели США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Сингапур, Новая Зеландия, Тайвань, Южная Корея и Черногория. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и Центральным банком. Украина и Микронезия разорвали с Россией дипломатические отношения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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