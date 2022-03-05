МВФ оценил последствия экономических санкций против России
Санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире, говорится в заявлении исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ).
«Хотя ситуация довольно неустойчивая, а прогнозирование чрезвычайно затруднено, экономические последствия уже очень серьезны. Цены на энергоносители и сырье, включая пшеницу и прочие зерновые, выросли, усилив инфляционное давление, возникшее в результате перебоев в цепочках снабжения и восстановления после пандемии COVID-19», — говорится в заявлении фонда.
Эксперты также отметили, что санкции в отношении России окажут существенное влияние на мировую экономику и финансовые рынки, многие страны столкнуться с существенными побочными эффектами. Ценовые шоки будут ощущаться по всему миру, особенно в домохозяйствах с низким достатком. «В случае эскалации конфликта экономический ущерб будет еще более разрушительным», — заключили эксперты.
Западные страны стали вводить против России санкции в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине.
На сегодняшний день ограничения разного рода против России ввели США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Сингапур, Новая Зеландия, Тайвань, Южная Корея и Черногория. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и Центральным банком. Украина и Микронезия разорвали с Россией дипломатические отношения.