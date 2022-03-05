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Минцифры запустило сбор предложений о мерах поддержки ИТ-компаний

Ведомости

Минцифры начало собирать информацию о срочных мерах поддержки ИТ-компаний, сообщает пресс-служба ведомства. Представители этой отрасли могут пройти опрос о проблемах в ИТ-сфере на портале госуслуг.

«Компаниям предлагается рассказать о проблемах, с которыми они сталкиваются, и сообщить о необходимых ресурсах для их решения. Также участники опроса могут предложить для реализации новые проекты и меры поддержки», — говорится в сообщении.

По словам замглавы ведомства Максима Паршина, сбор информации на сайте госуслуг запущен для максимально оперативного реагирования на возникшие трудности и для разработки новых мер поддержки отрасли.

Как сообщали «Ведомости» 28 февраля, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по поддержке ИТ-отрасли в условиях санкций. Документ содержал перечисленные премьер-министром меры, а также ряд других, которые тот не назвал, например освобождение сотрудников компаний из указанной сферы от уплаты НДФЛ на три года.

До этого Мишустин заявил, что правительство на три года освобождает ИТ-компании от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Организациям предоставят возможность оформить кредиты «на продолжение работы» и на новые проекты по ставке не выше 3% годовых. Сотрудникам ИТ-компаний будут предоставлять льготную ипотеку, сообщил Мишустин. Кроме того, такие специалисты до достижения 27 лет получат отсрочку от призыва в армию на все время работы. Наконец, правительство расширит программу предоставления грантов на создание отечественных решений, добавил Мишустин.

Указ о мерах поддержки ИТ-отрасли и ее дальнейшего развития на фоне санкционного давления президент России Владимир Путин подписал 2 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных