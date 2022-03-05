Минцифры запустило сбор предложений о мерах поддержки ИТ-компаний

До этого Мишустин заявил, что правительство на три года освобождает ИТ-компании от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Организациям предоставят возможность оформить кредиты «на продолжение работы» и на новые проекты по ставке не выше 3% годовых. Сотрудникам ИТ-компаний будут предоставлять льготную ипотеку, сообщил Мишустин. Кроме того, такие специалисты до достижения 27 лет получат отсрочку от призыва в армию на все время работы. Наконец, правительство расширит программу предоставления грантов на создание отечественных решений, добавил Мишустин.