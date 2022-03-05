Песков назвал ситуацию в экономике России «экстраординарной»
Ситуация в экономике России сейчас экстраординарная и требует соответствующих мер, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Ситуация экстраординарная, и она требует экстраординарных мер — нестандартных, экстраординарных, смелых — и тех мер, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Песков отметил, что в настоящий момент «вряд ли можно говорить об инвестиционной привлекательности» России для иностранного бизнеса. Однако, как полагает пресс-секретарь, это быстро изменится и наступит время «бурного экономического роста». Зарубежные компании вернутся на российский рынок и будут заинтересованы в том, чтобы восстановить свои позиции, утверждает он.
На сегодняшний день ограничения разного рода против России за военную операцию на Украине ввели США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Сингапур, Новая Зеландия, Тайвань, Южная Корея и Черногория. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и Центральным банком. Украина и Микронезия разорвали с Россией дипломатические отношения.
На фоне этого несколько десятков зарубежных компаний из разных сфер заявили о прекращении деятельности в России. Речь идет в том числе об автомобильных брендах, ритейлерах одежды, мебели, техники и других товаров, сервисов по доставке, киностудиях и других.
Санкции в отношении России привели к значительному ослаблению рубля. 3 марта курс доллара достигал исторически рекордных 118,35 руб., евро 4 марта — 125,968 руб. При этом на закрытии торгов 23 февраля, то есть за день до начала военной операции на Украине, показатели составляли 81,16 и 91,7 руб. соответственно. На фоне высокого спроса на наличные ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20% годовых. Торги на Московской бирже полностью прекращены до 9 марта.
В связи с происходящим правительство разработало ряд мер поддержки бизнеса. В частности, для малых и средних предприятий введен мораторий на проверки, продлена программа компенсаций расходов на использование Системы быстрых платежей и программа льготного кредитования «ФОТ 3.0», запущен новый этап амнистии капиталов. Для поддержки экономики и граждан правительство разработало пакет изменений в законодательство, позволяющий кабмину оперативно перераспределять бюджетные средства как на федеральном, так и на правительственном уровне. Минфин благодаря изменениям сможет инвестировать средства Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги России и акции госкомпаний.