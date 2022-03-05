Песков назвал ситуацию в экономике России «экстраординарной»

Песков отметил, что в настоящий момент «вряд ли можно говорить об инвестиционной привлекательности» России для иностранного бизнеса. Однако, как полагает пресс-секретарь, это быстро изменится и наступит время «бурного экономического роста». Зарубежные компании вернутся на российский рынок и будут заинтересованы в том, чтобы восстановить свои позиции, утверждает он.