Песков заявил, что Россия не может оказаться в изоляции из-за санкций
Россия не может оказаться в изоляции из-за санкций, введенных против нее США, Евросоюзом (ЕС) и рядом других государств, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мир слишком большой, чтобы Европа и Америка могли изолировать какую-то страну, тем более такую большую, как Россия, и в мире, как вы знаете, гораздо больше стран, которые гораздо более сбалансированно, иногда более разумно относятся к динамике развития международных отношений. Поэтому мы предпочитаем не говорить и убеждены, что мы не должны говорить об изоляции», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Песков признал, что ряд государств отказались от отношений с Россией — в том числе экономических. Однако с США до сих пор остаются «определенные каналы диалога», отметил пресс-секретарь.
Западные страны стали вводить против России санкции после того, как та 21 февраля признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а 24 февраля начала военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. Президент России Владимир Путин сказал, что цель этого — защита населения ДНР и ЛНР от «киевского режима», а также демилитаризация и денацификация Украины.
На сегодняшний день ограничения разного рода против России ввели США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Сингапур, Новая Зеландия, Тайвань, Южная Корея и Черногория. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и Центральным банком. Украина и Микронезия разорвали с Россией дипломатические отношения.