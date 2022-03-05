Песков заявил, что Россия не может оказаться в изоляции из-за санкций

«Мир слишком большой, чтобы Европа и Америка могли изолировать какую-то страну, тем более такую большую, как Россия, и в мире, как вы знаете, гораздо больше стран, которые гораздо более сбалансированно, иногда более разумно относятся к динамике развития международных отношений. Поэтому мы предпочитаем не говорить и убеждены, что мы не должны говорить об изоляции», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).