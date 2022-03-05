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Песков заявил, что Россия не может оказаться в изоляции из-за санкций

Ведомости

Россия не может оказаться в изоляции из-за санкций, введенных против нее США, Евросоюзом (ЕС) и рядом других государств, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мир слишком большой, чтобы Европа и Америка могли изолировать какую-то страну, тем более такую большую, как Россия, и в мире, как вы знаете, гораздо больше стран, которые гораздо более сбалансированно, иногда более разумно относятся к динамике развития международных отношений. Поэтому мы предпочитаем не говорить и убеждены, что мы не должны говорить об изоляции», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Песков признал, что ряд государств отказались от отношений с Россией — в том числе экономических. Однако с США до сих пор остаются «определенные каналы диалога», отметил пресс-секретарь.

Западные страны стали вводить против России санкции после того, как та 21 февраля признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а 24 февраля начала военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. Президент России Владимир Путин сказал, что цель этого — защита населения ДНР и ЛНР от «киевского режима», а также демилитаризация и денацификация Украины.

На сегодняшний день ограничения разного рода против России ввели США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Сингапур, Новая Зеландия, Тайвань, Южная Корея и Черногория. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и Центральным банком. Украина и Микронезия разорвали с Россией дипломатические отношения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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