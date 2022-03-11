Mcdonald's назвал дату приостановки работы в России
Mcdonald's планирует временно приостановить работу ресторанов сети по всей России с 14 марта. Об этом сообщили агентству «РИА Новости» в пресс-службе компании.
«В связи с операционными, техническими и логистическими сложностями компания McDonald's с 14 марта планирует временно приостановить обслуживание в предприятиях сети по всей России. Офис компании продолжит работать в прежнем режиме», — рассказали в компании.
Там подчеркнули, что в Mcdonald's в России работают более 62 000 человек, а на предприятиях поставщиков компании — еще около 100 000.
«Все работники, как корпоративные, так на предприятиях франчайзи, остаются в компании и продолжат получать полную заработную плату, основанную на среднемесячном годовом доходе», — рассказали в пресс-службе.
В период временного закрытия залов Mcdonald's будет также выполнять все свои обязательства перед поставщиками и арендодателями, отметили в компании.
Ранее в Mcdonald's заявляли, что временное закрытие 850 заведений в России обойдется сети быстрого питания примерно в $50 млн в месяц.
8 марта генеральный директор компании Крис Кемпчински объявил о закрытии 850 заведений на территории России. При этом дату закрытия заведений в компании не назвали, также они не смогли указать, когда рестораны сети возобновят работу.
Компания Yum! Brands сообщила о приостановке деятельности ресторанов KFC в России. Она также хочет временно закрыть пиццерии Pizza Hut. «РИА Новости» пояснили, что всего в России работает более 1100 ресторанов KFC, однако компании Yum! Brands принадлежат 70 из них. Такое решение было принято после приостановки всех инвестиций и развития ресторанов в России и перенаправления всей прибыли от работы в России на гуманитарные цели.