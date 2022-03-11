Бизнесу могут дать послабления за нарушения валютного контроля
Правительство изучает смягчение ответственности экспортеров за нарушения при получении валютной выручки. Такие меры обозначены в плане первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций, с которым ознакомился РБК. В Минфине подтвердили изданию, что этот вопрос прорабатывается совместно с заинтересованными ведомствами.
В документе отмечается, что предлагаемые меры приведут к «снижению административной нагрузки и исключению рисков необоснованного привлечения к уголовной ответственности за валютные операции при ведении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)».
О пересмотре норм валютного законодательства просила Ассоциация банков России. В организации заявили, что из-за новых ограничений бизнес, занимающийся ВЭД, а также подсанкционные банки столкнулись с трудностями при международных расчетах в валюте, проблемами с логистикой и поставками, а также ростом транспортных и других расходов.
Для снижения административной нагрузки на экспортеров банки предложили исключить риски штрафов за просрочку получения валютной выручки за поставленный товар, смягчить требования к срокам репатриации валютной выручки и освободить бизнес от санкций за различные нарушения при оформлении, переводе или закрытии паспортов сделок по экспортным контрактам.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил собственные предложения по неприменению мер ответственности к российским участникам ВЭД по нарушениям валютного законодательства в ЦБ.
По словам вице-президента РСПП Александра Мурычева, ассоциация предложила срок подтверждения факта экспорта со 180 до 365 календарных дней и установить возможность получения валютной выручки на счета в любой банк, а не только в тот, в котором ведется учет контракта.
«Также просим разрешить проведение взаимозачета с иностранными контрагентами, в том числе в расчетах по сделкам по выкупу у иностранных юрлиц долей в российских компаниях, акций или обязательств по займам российских эмитентов», — добавил он.
Российские экспортеры с 28 февраля обязаны продавать 80% валютной выручки не позднее трех рабочих дней со дня зачисления дохода в валюте. Это требование задним числом распространяется на выручку, полученную с 1 января. Средства должны быть зачислены на счета экспортеров в уполномоченных банках.
Со 2 марта из России также запрещено вывозить иностранную валюту наличными на сумму более $10 000. С этого же дня действует особый порядок ряда сделок резидентов с иностранцами, связанными с «недружественными государствами», а также с лицами, которые находятся под контролем указанных лиц. Теперь для получения кредитов и займов в рублях, а также сделок по приобретению ценных бумаг и недвижимого имущества требуется разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.