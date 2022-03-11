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Бизнес

Бизнесу могут дать послабления за нарушения валютного контроля

Ведомости

Правительство изучает смягчение ответственности экспортеров за нарушения при получении валютной выручки. Такие меры обозначены в плане первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций, с которым ознакомился РБК. В Минфине подтвердили изданию, что этот вопрос прорабатывается совместно с заинтересованными ведомствами.

В документе отмечается, что предлагаемые меры приведут к «снижению административной нагрузки и исключению рисков необоснованного привлечения к уголовной ответственности за валютные операции при ведении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)».

О пересмотре норм валютного законодательства просила Ассоциация банков России. В организации заявили, что из-за новых ограничений бизнес, занимающийся ВЭД, а также подсанкционные банки столкнулись с трудностями при международных расчетах в валюте, проблемами с логистикой и поставками, а также ростом транспортных и других расходов.

Для снижения административной нагрузки на экспортеров банки предложили исключить риски штрафов за просрочку получения валютной выручки за поставленный товар, смягчить требования к срокам репатриации валютной выручки и освободить бизнес от санкций за различные нарушения при оформлении, переводе или закрытии паспортов сделок по экспортным контрактам.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил собственные предложения по неприменению мер ответственности к российским участникам ВЭД по нарушениям валютного законодательства в ЦБ.

По словам вице-президента РСПП Александра Мурычева, ассоциация предложила срок подтверждения факта экспорта со 180 до 365 календарных дней и установить возможность получения валютной выручки на счета в любой банк, а не только в тот, в котором ведется учет контракта.

«Также просим разрешить проведение взаимозачета с иностранными контрагентами, в том числе в расчетах по сделкам по выкупу у иностранных юрлиц долей в российских компаниях, акций или обязательств по займам российских эмитентов», — добавил он.

Российские экспортеры с 28 февраля обязаны продавать 80% валютной выручки не позднее трех рабочих дней со дня зачисления дохода в валюте. Это требование задним числом распространяется на выручку, полученную с 1 января. Средства должны быть зачислены на счета экспортеров в уполномоченных банках.

Со 2 марта из России также запрещено вывозить иностранную валюту наличными на сумму более $10 000. С этого же дня действует особый порядок ряда сделок резидентов с иностранцами, связанными с «недружественными государствами», а также с лицами, которые находятся под контролем указанных лиц. Теперь для получения кредитов и займов в рублях, а также сделок по приобретению ценных бумаг и недвижимого имущества требуется разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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