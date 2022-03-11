Бизнесу могут дать послабления за нарушения валютного контроля

Со 2 марта из России также запрещено вывозить иностранную валюту наличными на сумму более $10 000. С этого же дня действует особый порядок ряда сделок резидентов с иностранцами, связанными с «недружественными государствами», а также с лицами, которые находятся под контролем указанных лиц. Теперь для получения кредитов и займов в рублях, а также сделок по приобретению ценных бумаг и недвижимого имущества требуется разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.