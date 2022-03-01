Путин запретил вывоз наличной иностранной валюты на сумму более $10 000

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает со 2 марта 2022 г. вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму более $10 000. Документ, принятый в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничений в отношении России, опубликован на сайте Кремля.