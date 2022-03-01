Путин запретил вывоз наличной иностранной валюты на сумму более $10 000

Путин запретил вывоз наличной иностранной валюты на сумму более $10 000Также инвесторам из «недружественных стран» нужно будет получать разрешение для ряда сделок
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает со 2 марта 2022 г. вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму более $10 000. Документ, принятый в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничений в отношении России, опубликован на сайте Кремля.
Кроме того, со 2 марта вводится особый порядок ряда сделок резидентов с иностранными лицами, связанными с «недружественными государствами», а также с лицами, которые находятся под контролем указанных лиц, независимо от места их регистрации или места ведения хозяйственной деятельности.
Инвесторы из этих стран должны будут получить разрешение правительственной комиссии по иностранным инвестициям для получения кредитов и займов в рублях, а также совершения сделок по приобретению ценных бумаг и недвижимого имущества, следует из текста указа.
Указ закрывает возможность без разрешений приобрести такое имущество через промежуточное звено. Согласовывать придется сделки на имущество с лицами из остальных стран, если до 22 февраля 2022 г. оно принадлежало лицам в «недружественных» странах.
Подобные сделки будут осуществляться на торгах по согласованным с Минфином разрешениям ЦБ. В них будут содержаться условия правительства. Ограничения не распространяются на сделки с участием ЦБ и госорганов.
В тексте указа говорится, что это относится к странам, «которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», но не уточняется список стран, помимо США.
Ранее предварительное одобрение правительственной комиссии требовалось для контроля за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Санкции против России ввели США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Германия, Австралия, Южная Корея, Сингапур. Кроме того, ряд зарубежных компаний заявили об уходе из России. Например, BMW Group в связи с текущей геополитической ситуацией приостанавливает поставки на российский рынок и локальное производство автомобилей. Также Visa и Mastercard объявили об отключении российских банков, попавших под санкции. Немецкая компания Adidas приостановила сотрудничество с Российским футбольным союзом (РФС).
Другие меры
1 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов. Это необходимо, чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, пояснил он. Ужесточение валютного контроля призвано поддержать рубль и предотвратить отток капитала.
С 1 марта российским компаниям и гражданам запрещено зачислять валюту на свои счета и вклады за рубежом. Запрет не распространяется на корреспондентские счета, уточнял Банк России.
Запрещены все валютные операции с электронными кошельками – как на зачисление, так и на списание. Нельзя перевести средства со счета контролируемой иностранной компании (КИК) на личный счет за рубежом.
Исходя из буквального толкования указа, запрещено получение дивидендов и процентов на зарубежные счета. Неясно, можно ли перевести доллары на брокерский счет в иностранном банке. Закон о валютном регулировании уравнивает банковские счета и счета в других организациях финрынка.
Россиянам и компаниям по-прежнему можно расплачиваться по своим долгам перед иностранными контрагентами. Но нельзя выдавать займы в валюте.
Запрещенные валютные операции будут квалифицироваться по ст. 15.25 КоАП (нарушение валютного законодательства) со штрафами в 75-100% от суммы операции.
Валютные ограничения обязаны соблюдать все граждане России и иностранцы, постоянно проживающие в стране – с видом на жительство (ВНЖ) на год и более.
По валютному законодательству, гражданин России, который более 183 дней в году проживает в другой стране, обладает особым статусом. Например, он может получать напрямую на свои иностранные счета платежи в валюте от своего работодателя. Но указ президента не делает различий для разных категорий.
28 февраля из-за блокировки резервов ЦБ пошел на экстренное повышение ключевой ставки до рекордных 20%, временно запретил брокерам продавать иностранцам ценные бумаги. Экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки.