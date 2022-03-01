Попавшие под санкции банки не смогут перевыпускать карты Visa и Mastercard
Российские банки, которые попали под санкции Запада, не смогут выпускать новые карты систем Visa и Mastercard после истечения срока действия, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Национальную систему платежных карт (НСПК).
«Эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас. По картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться Национальной системой платежных карт как обычно», — сообщили в НСПК.
В компании отметили, что деньги всех клиентов банков остаются на счетах, россиянам доступны все операции. В НСПК добавили, что держатели карт платежной системы «Мир» могут расплачиваться с помощью сервиса MirPay для смартфонов на Android, которые поддерживают технологию оплаты NFC.
24 февраля США ввели ограничения в отношении ряда крупных российских банков. В список SDN, предусматривающий максимально возможные ограничения и полную заморозку активов, попали ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Visa и Mastercard заявили, что отключат российские банки от своих систем.
Карты, в том числе Visa и Mastercard, продолжат работать на территории России без ограничений для оплаты товаров и услуг, переводов и операций, совершаемых через банкоматы, заверил Банк России. Клиенты не смогут расплачиваться картами Visa и Mastercard за рубежом, поэтому банки рекомендуют тем, кто сейчас находится в другой стране, поскорее снять наличные или перевести их на счет в другом банке.
Санкции были введены после объявления 24 февраля о начале специальной военной операции России в Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».