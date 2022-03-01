Mastercard отключила несколько российских банков из-за санкций
Международная платежная система Mastercard из-за санкций заблокировала доступ к своей системе нескольким российским банкам, говорится в заявлении главы компании Майкла Мибаха.
«В результате санкционных распоряжений мы заблокировали доступ нескольких финансовых учреждений к платежной сети Mastercard. В ближайшие дни мы продолжим работать с регулирующими органами, чтобы полностью выполнять наши обязательства по соблюдению требований по мере их развития», — заявил Мибах.
По его словам, компания работает со своими партнерами, чтобы направить финансирование гуманитарной помощи туда, где она необходима. Mastercard объявил, что внесет $2 млн в Красный крест, Фонд спасения детей и свой фонд помощи сотрудникам для оказания гуманитарной помощи.
24 февраля США ввели ограничения в отношении ряда крупных российских банков. В список SDN, предусматривающий максимально возможные ограничения и полную заморозку активов, попали ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк.
Карты, в том числе Visa и Mastercard, продолжат работать на территории России без ограничений для оплаты товаров и услуг, переводов и операций, совершаемых через банкоматы, заверил Банк России. Клиенты не смогут расплачиваться картами Visa и Mastercard за рубежом, поэтому банки рекомендуют тем, кто сейчас находится в другой стране, поскорее снять наличные или перевести их на счет в другом банке.
Санкции были введены после объявления 24 февраля о начале специальной военной операции России на Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».