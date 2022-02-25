Visa прекращает работу с Промсвязьбанком из-за санкций
Международная платежная система Visa прекратит обрабатывать внутринациональные и международные операции по картам Промсвязьбанка, сообщил Forbes представитель компании.
«Внутринациональные и международные операции по картам Visa данного банка или в торгово-сервисных предприятиях, обслуживаемых данным банком, не будут обрабатываться платежной системой Visa», — говорится в сообщении.
В компании пояснили, что такое решение было принято в рамках исполнения американского законодательства. Промсвязьбанк 22 февраля был включен в санкционный список Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
Позже в банке пояснили «Ведомостям», клиенты банка не смогут пользоваться картами международных платежных систем только за границей, внутри России все карты Промсвязьбанк систем Visa и Mastercard продолжают работать в штатном режиме.
«Все карты платежных систем Visa и Mastercard, эмитированные ПС, работают и продолжат работать на территории России. Так как все транзакции по картам Visa и Mastercard в России обрабатываются НСПК, то клиентам, как и прежде, доступны все операции по картам — как снятие наличных в банкоматах, так и проведение безналичных расчетов», — рассказали в банке.
Санкции были введены после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и военной операции в Донбассе. В частности, США ввели блокирующие санкции в отношении ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, «ФК Открытие» и Промсвязьбанка. Санкции наложили и на корреспондентские счета Сбербанка.
Банк России на фоне ситуации на финансовом рынке рекомендовал кредитным организациям перенести сроки выплаты дивидендов и бонусов менеджменту.