Visa прекращает работу с Промсвязьбанком из-за санкций

«Все карты платежных систем Visa и Mastercard, эмитированные ПС, работают и продолжат работать на территории России. Так как все транзакции по картам Visa и Mastercard в России обрабатываются НСПК, то клиентам, как и прежде, доступны все операции по картам — как снятие наличных в банкоматах, так и проведение безналичных расчетов», — рассказали в банке.