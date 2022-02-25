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Финансы

Visa прекращает работу с Промсвязьбанком из-за санкций

Ведомости

Международная платежная система Visa прекратит обрабатывать внутринациональные и международные операции по картам Промсвязьбанка, сообщил Forbes представитель компании. 

«Внутринациональные и международные операции по картам Visa данного банка или в торгово-сервисных предприятиях, обслуживаемых данным банком, не будут обрабатываться платежной системой Visa», — говорится в сообщении. 

В компании пояснили, что такое решение было принято в рамках исполнения американского законодательства. Промсвязьбанк 22 февраля был включен в санкционный список Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). 

Позже в банке пояснили «Ведомостям», клиенты банка не смогут пользоваться картами международных платежных систем только за границей, внутри России все карты Промсвязьбанк систем Visa и Mastercard продолжают работать в штатном режиме.

«Все карты платежных систем Visa и Mastercard, эмитированные ПС, работают и продолжат работать на территории России. Так как все транзакции по картам Visa и Mastercard в России обрабатываются НСПК, то клиентам, как и прежде, доступны все операции по картам — как снятие наличных в банкоматах, так и проведение безналичных расчетов», — рассказали в банке.

Санкции были введены после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и военной операции в Донбассе. В частности, США ввели блокирующие санкции в отношении ВТБСовкомбанка, Новикомбанка, «ФК Открытие» и Промсвязьбанка. Санкции наложили и на корреспондентские счета Сбербанка.

Банк России на фоне ситуации на финансовом рынке рекомендовал кредитным организациям перенести сроки выплаты дивидендов и бонусов менеджменту. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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