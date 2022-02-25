Минфин и ЦБ оценили влияние санкций на банки и вклады

Банки обеспечены ликвидностью, в том числе наличными средствами, как в рублях, так и в валюте. Они осуществляют все операции по депозитам, счетам и выдаче кредитов в обычном порядке. Все средства клиентов в иностранной валюте сохранены и могут быть выданы в валюте счета во всех банках, включая банки под санкциями, заверил Силуанов. Оплата пластиковыми картами работает бесперебойно внутри России. Проблемы возможны у банков за границей. «Этот момент стоит учитывать в решениях о поездках за рубеж», – добавил министр.