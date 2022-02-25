Минфин и ЦБ оценили влияние санкций на банки и вклады

Минфин и ЦБ оценили влияние санкций на банки и вкладыВласти заверили в отсутствии рисков для финансовой стабильности страны
Правительство в ходе совещания у премьер–министра Михаила Мишустина охарактеризовало экономическую и финансовую ситуацию в стране как устойчивую. «Ведомости» следили за трансляцией.
Колебания курсов валют и биржевых котировок носят краткосрочный характер, отметил министр финансов Антон Силуанов. «Это нужно учитывать при управлении сбережениям и не предпринимать поспешных решений», – сказал министр.
Центробанк установил официальный курс доллара США на 26–28 февраля в размере 83,54 руб., евро – 93,59 руб.
«Средства клиентов защищены, они находятся в сохранности, санкции на них не влияют, – заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. – У нас серьезный запас прочности с точки зрения финансовой стабильности».
Банки обеспечены ликвидностью, в том числе наличными средствами, как в рублях, так и в валюте. Они осуществляют все операции по депозитам, счетам и выдаче кредитов в обычном порядке. Все средства клиентов в иностранной валюте сохранены и могут быть выданы в валюте счета во всех банках, включая банки под санкциями, заверил Силуанов. Оплата пластиковыми картами работает бесперебойно внутри России. Проблемы возможны у банков за границей. «Этот момент стоит учитывать в решениях о поездках за рубеж», – добавил министр.
По сообщению ЦБ, банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия» не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay. Клиенты не смогут расплачиваться картами этих банков за рубежом и для оплаты услуг в онлайн–магазинах, агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, которые ввели санкции
Минфин планирует сократить заимствования в 2022 г., заместив их средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ). Объем ФНБ 1 февраля достигал 13,61 трлн руб., или 10,2% от прогнозируемого ВВП. «Из–за роста стоимости заимствований приостановлены размещения государственных долговых обязательств», – сообщил Силуанов.
Новые меры поддержки банков
«Мы сделаем все необходимое для того, чтобы банки смогли перестроиться в нормальном рабочем режиме к условиям работы под санкциями, а их клиенты испытали минимально возможное в данных обстоятельствах давление», – подчеркнул зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
25 февраля ЦБ принял решение смягчить требования по нормативам ликвидности для 13 системно значимых банков. Такую же меру ЦБ примет для брокеров, сообщил Чистюхин. ЦБ расширит возможности сервиса «Знай своего клиента» для банков и их клиентов, «чтобы было проще проводить операции и открывать счета», пояснил Чистюхин. «Примем решение по комфортному расчету процентных ставок для формирования отчетности», – добавил зампред ЦБ.
Центробанк также разрешит банкам использовать накопленные макропруденциальные буферы по валютным кредитам. «Мы будем все эти ресурсы использовать своевременно и рационально, – добавил Чистюхин. – Готовы включать дополнительные меры по мере необходимости». 24 февраля Банк России начал валютные интервенции впервые с 2014 г. Продажа валюты уже дает результат, отметил он.
Для плавной адаптации банков к повышенной волатильности предложены регуляторные послабления. 22 февраля из–за нестабильности на финансовых рынках ЦБ разрешил кредитным организациям до 1 октября 2022 г. не признавать потери из–за обесценения ценных бумаг на балансе. Банки смогут отражать в отчетности стоимость акций и облигаций по состоянию на 18 февраля 2022 г. На ту же дату они могут зафиксировать курсы иностранных валют при расчете обязательных банковских нормативов. Это позволит участникам рынка не отражать отрицательную переоценку ценных бумаг на балансах, а также не фиксировать отрицательную валютную переоценку.