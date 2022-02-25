Силуанов назвал экономическую ситуацию в России стабильной
Экономическая ситуация в России стабильна, заявил на совещании правительства министр финансов Антон Силуанов. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Экономическая и финансовая ситуация в стране в целом стабильная. Предприятия реального сектора и финансовые организации работают в штатном режиме. Коммерческие банки осуществляет все операции в обычно порядке. Речь идет об операциях по депозитам, операциям по счетам, выдаче кредитов», — сказал он.
Силуанов подчеркнул, что рисков финансовой устойчивости в России сейчас нет. Колебания биржевых котировок и валютных курсов министр назвал краткосрочными.
По словам Силуанова, банки обладают достаточным объемом ликвидности как в рублях, так и в иностранной валюте. Снятие наличных и рублевые операции проводятся в прежнем режиме. При этом министр отметил, что клиенты могут столкнуться с «определенными проблемами» при использовании банковских карт «отдельных банков» за границей.
Говоря о мерах, которые правительство и Банк России предприняли для обеспечения экономической и финансовой стабильности, глава Минфина указал на регуляторные послабления, задействование золотовалютных резервов и средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и предоставление бесперебойного доступа «к любой ликвидности». Силуанов также сообщил о планах по сокращению объема заимствований в этом году. Для этого также планируется использовать средства ФНБ. Объем последнего по состоянию на 1 февраля достигал 13,61 трлн руб., или 10,2% от прогнозируемого ВВП.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Этому предшествовало признание 21 февраля Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. Целью начатой военной операции Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. По словам российского президента, о помощи Москву попросили ДНР и ЛНР.
После объявления о начале военной операции фондовый рынок России рухнул. Курс доллара обновил исторический максимум, достигнув 89,6 руб. Евро рост до рекордных с декабря 2014 г. 99,99 руб. Индексы IMOEX и РТС падали на 45,5 и 49,3% соответственно к закрытию предыдущих торгов. На минимуме они достигали 1681,55 пункта и 610,33 пункта соответственно.
После этого торги были приостановлены, а ЦБ начал валютные интервенции. Также регулятор принял решение о расширении ломбардного списка и предоставлении дополнительной ликвидности банкам. Вдобавок регулятор временно запретил короткие продажи ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке. Торги на биржах впоследствии возобновились, однако Мосбиржа проводит их в формате дискретного аукциона по всем акциям и депозитарным распискам.
Сегодня ситуация на рынке улучшилась. Индекс Мосбиржи к 18:31 мск вырос на 17,74% относительно закрытия предыдущего дня — до 2423,3 пункта. Индекс РТС — на 23,36% до 916,47 пункта. Курс доллара к 18:18 иск составил 83,3 руб., евро — 93,75 руб.
В предыдущий перед военной операцией день торгов, 22 февраля, на закрытии индекс Мосбиржи составлял 3084,74 пункта, РТС 23 февраля — 1200,34 пункта. Курс доллара был 81,16 руб., евро — 91,7 руб.