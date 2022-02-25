Силуанов назвал экономическую ситуацию в России стабильной

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Этому предшествовало признание 21 февраля Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. Целью начатой военной операции Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. По словам российского президента, о помощи Москву попросили ДНР и ЛНР.