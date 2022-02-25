Попавшие под санкции банки выступили с заявлением о поддержке клиентов
Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и ФК «Открытие», попавшие под западные санкции в связи с военной операцией России в Донбассе, выступили с совместным заявлением о своей дальнейшей работе в условиях ограничений. Отмечается, что к нему присоединились и другие кредитные организации. Банки заверили, что продолжают вести свою деятельность в штатном режиме и делают все для того, чтобы пройти «нестабильный период» спокойно.
«Банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях. В условиях санкций мы координируем свою деятельность и совместно с Центральным банком работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы», — сказано в заявлении.
На сегодняшний день российские банки солидарны друг с другом, следует из текста. Банки предостерегли клиентов от «необдуманных действий» и призвали доверять лишь проверенной информации, размещенной на сайте кредитных организаций.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.
После этого США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции в отношении России. Ограничения были распространены в том числе на крупнейшие банки страны. США ввели блокирующие санкции в отношении ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, «ФК Открытие» и Промсвязьбанка. Санкции наложили и на корреспондентские счета Сбербанка.
Ограничительные меры на ВТБ распространила также Великобритания. В черный список Лондона ранее были внесены банк «Россия», «Черноморский банк развития и реконструкции», Генбанк и «Индустриальный сберегательный банк». Канада ввела санкции против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Росэксимбанка, ФК «Открытие» и ряда других кредитных организаций.